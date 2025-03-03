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2025不能只抱股！擔心AI泡沫化「佈局債券分散風險」投資人避險招數曝光

▲▼雲端好富友,股票,AI,科技,債券,川普,匯率,股市,基金,基富通,富蘭克林公司債基金。（圖／擷取自《雲端好富友》影片）

▲最新一集《雲端好富友》邀請擅長「資產配置策略」與「債券投資研究」的富蘭克林證券投顧研究部協理翁郁玲Chris，為投資人解讀市場現況，並提供分散風險的策略。（圖／擷取自《雲端好富友》影片，下同）

財經中心／綜合報導

2025年開年，全球市場動盪頻繁，「AI 科技發展」、「川普重返白宮」、「匯率波動」成為投資人關注的三大趨勢！一波又一波的市場衝擊，也讓不少投資朋友的心情如坐雲霄飛車，一下覺得自己要住進套房了，一下又擔心要去睡公園，面對這樣的市場震盪，投資人該如何找到穩健的投資方向？《雲端好富友》最新一集的節目特別邀請擅長「資產配置策略」與「債券投資研究」的富蘭克林證券投顧研究部協理翁郁玲Chris，為投資人解讀市場現況，並提供分散風險的策略，讓投資組合更穩健，也一併助投資人穩健前行！

AI科技衝擊市場
股市震盪將成新常態？
「2025年投資市場的三大關鍵趨勢就是AI科技、川普政策與匯率波動！」節目一開始，主持人劉姿麟直接破題，「這三者交織影響，使得全球股市劇烈震盪。尤其在農曆春節期間，中國AI模型 DeepSeek 橫空出世地發表後，直接衝擊美國科技股，導致輝達與台積電股價大跌，真的讓很多人擔心『黑天鵝事件』是不是就此要發生？」

▲▼雲端好富友,股票,AI,科技,債券,川普,匯率,股市,基金,基富通,富蘭克林公司債基金。（圖／擷取自《雲端好富友》影片）

面對主持人以及許多觀眾朋友好奇的問題，富蘭克林證券投顧協理翁郁玲表示，「的確2025年股市的震盪其實會加大的。」她解析會有這樣的震盪原因在於，「過去兩年AI科技的熱潮推動了半導體股，無論股價或評價面都水漲船高。不過我們也觀察到，自去年下半年以來，費城半導體指數（SOX）整體走勢陷入橫盤震盪，由於評價面相對較高，使得市場在面臨較大風險事件時，指數波動幅度也隨之加劇，市場也開始對過去大型AI的高額資本支出產生疑慮，特別是對其龐大的電力需求與資料中心建置等周邊影響，進一步加深市場的擔憂。同時，市場也開始認為，像DeepSeek這類低成本AI模型，或許有助於刺激需求增長。

然而無論如何，翁郁玲都想提醒所有投資朋友，「川普就職截至目前為止，費半指數仍處於負報酬狀態，同期美國非投資等級債則維持正報酬表現。因此在資產配置上，建議投資人不應只專注於股票，而應該適當配置債券來分散風險，確保投資組合的穩健性。正如投資原則所強調的，雞蛋不應放在同一個籃子裡，透過資產多元配置，才能有效降低市場波動帶來的影響。」

川普救經濟動作頻頻
今年「債券投資」是否仍有獲利空間？
不過，近期受到美國政府發動的關稅戰影響，許多投資人關注今年是否仍有「債券投資獲利」的機會？
翁郁玲根據歷史數據分析，「過去兩年市場普遍都在等降息帶來的債券資本利得，但今年的投資策略需要轉向了！」她指出，根據過去30年數據統計，當美國GDP成長超過 2.5% 時，非投資等級債券的平均年報酬率達7.5%，遠高於投資等級債或公債的 4～5%。

此外，「美國聯準會當前的態度傾向緩降息，預計今年僅有一次降息機會，利率將維持高檔。因此，投資策略應從過去關注長天期債的降息利得，轉向高債息、對利率變動敏感度低的標的！其中，美國非投資等級債券對利率變動的敏感度幾乎為零，成為2025年較具優勢的債券類別。因此，建議投資人今年債券投資的方向應聚焦於受惠於經濟成長，且對利率敏感度較低的美國非投資等級債券。」

手上只有股票嗎？
聰明納入「非投資等級債券」有助提升報酬機會
為什麼投資人必須也要關注債券市場呢？簡單來說，股債資產有互補作用更可以分散風險，然而，非投資級債券可以如何與股票做搭配? 翁郁玲認為，投資人可以從報酬與風險的角度來分析這兩類資產的搭配方式。「過去25年的數據顯示，股票總報酬率大約是5倍、年化報酬率約7.7%，而非投資等級債的年化報酬率則約6.5%，其實表現也不遜色。不過兩者的波動度存在明顯差異，美股的年化標準差約15.32%，非投資等級債則約9%，顯示股票的波動風險明顯較高。」

▲▼雲端好富友,股票,AI,科技,債券,川普,匯率,股市,基金,基富通,富蘭克林公司債基金。（圖／擷取自《雲端好富友》影片）

「如果單純投資美股，過去30年的正報酬機率約為80%，但若將50%配置在非投資等級債上，正報酬機率就可以提升至90%！」翁郁玲分析，如果100%投資美股，波動風險高達近 40%，但如果加入了50%非投資等級債，波動度就會顯著下降至23%。「所以適度納入50%的非投資等級債券，就有助於提升投資組合的穩定性與報酬機會。」

▲▼雲端好富友,股票,AI,科技,債券,川普,匯率,股市,基金,基富通,富蘭克林公司債基金。（圖／擷取自《雲端好富友》影片）

非投資級債券怎麼選？
非投資級債券的經典款「富蘭克林公司債基金」 睽違6年再度開放台灣投資人申購
那麼，非投資級債券可以怎麼選？翁郁玲建議投資人可關注「富蘭克林公司債基金」，這檔基金已成立近30年，歷史悠久，由於2018年廣受台灣投資人喜愛，台灣投資人持有比例一度高達7成，因此被迫暫停台灣投資人的申購，截至去年下半年才又重新開放申購。

▲▼雲端好富友,股票,AI,科技,債券,川普,匯率,股市,基金,基富通,富蘭克林公司債基金。（圖／擷取自《雲端好富友》影片）

翁郁玲分析，「富蘭克林公司債基金」從過去五年的績效來看，年報酬率穩定維持在10～30%，在同類型基金中排名優於市場平均。此外，過去三年的波動風險為6.76%，相較市場平均更低，展現出穩健的風險管理能力。

「基金的成功一向來自於其強大的投資經理團隊。」，翁郁玲特別介紹首席經理人葛倫先生，他不僅擁有30年的產業經驗，也因為非投資等級債的信評相對較低，所以特別重視標的精選與風險控管，並採取謹慎策略，他的原則之一就是遠離競爭激烈或趨勢下滑的產業，如電信業與商場型零售業，以確保投資組合的穩健性。基金看準川普「放鬆監管」的政策，預計未來將能有利於金融及能源等產業，因此目前也加碼所謂的「川普概念產業」，為投資人關注金融、能源與工業未來發展。

▲▼雲端好富友,股票,AI,科技,債券,川普,匯率,股市,基金,基富通,富蘭克林公司債基金。（圖／擷取自《雲端好富友》影片）

2025年的最佳投資心法——分散風險，穩健前行
對於謹慎的投資人來說，申購基金除了精準選擇標的，衍生的手續費、管理費也都要算得仔細。2025年，國內知名基金交易平台「基富通」推出定期定額、單筆申購通通終身0手續費活動，另提供「好享加－低檔智動投」、「好享Check基金健檢」等工具，讓投資人在波動中從容調整投資策略，掌握最佳投資機會。

隨著2025開年迎來的市場波動加劇，主持人劉姿麟與翁郁玲也在最後提醒投資人，無論投資股票或債券，除了要了解分散風險的重要性，即使面對不熟悉的商品，仍然可以選擇相信專業團隊的操作，在首席經理人的帶領下把握市場機會，邁向更長遠的財務增值目標。

＊基富通證券廣編文章

關鍵字： 雲端好富友股票AI科技債券川普匯率股市基金基富通富蘭克林公司債基金

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