美女主持人「1檔ETF」滾2000萬　攻略大公開

▲財經主持人葉芷娟看好美股長期走勢，建議小資族用本金加定期定額的方式放大報酬率。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前2年美國科技股漲勢凌厲，只是今年起遇逆風，成了重災區。專家多認為只是短暫利空、建議趁勢進場。事實上，選對賽道，小資族也能創造千萬資產。財經主持人葉芷娟就建議，若手上已經有一筆本金，不妨以本金加上定期定額的方式持續投入，如此一來，就有機會把報酬率放大5倍。

「今年以來美股回測，川普看誰不爽就拿誰開刀，全球股市震盪，不過既然川普已經喊出『Make America Great Again』，現在這些利空消息就是人為干擾因素居多，全球最大市場在美國，股票占全球市值超過46%，長期來看，指數永遠是45度角的向上走。」財經主持人葉芷娟說道。

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「前2年科技股漲多拉回，基期一高，有風吹草動壓力就出來，但美股依然是全球報酬率最高的市場。」葉芷娟指出，美股最具代表性的指數是S&P500指數，囊括美國500家最大上市公司，是美版的台灣50，「跟著大盤一起成長很好，但要追求打敗大盤，就要從中找出動能更強、更具成長性的公司。」

盤點美國科技主題ETF，去年總報酬率排名前3依序是統一FANG（00757）59.9%、國泰北美科技（00770）44.5%、和富邦NASDAQ（00662）33.8%。不過，要是想分散重押科技股風險，就能參考去年報酬率超過40%的復華S&P500成長（00924）。葉芷娟指出，小資族剛踏入股市，心臟不夠強的最好分散產業標的，才不會在科技股回測時心情也跟著大洗三溫暖。

進一步觀察，00924是S&P500指數的進化版本，選股邏輯是從S&P500指數成分股裡，再依獲利、營收、股價等條件選出約200多家有未來成長性的公司。回測過去的累積報酬率，統計2012年12月到2025年2月底，S&P500成長指數、S&P500指數和S&P500小型成長指數累計報酬率分別是530%、423%和241%，高下立見。

葉芷娟說，小資族要創造財富除了自律更要選對賽道，「確認是中長期向上趨勢，只要定期投入資金，資產翻倍不是夢。」她解釋，00924投資主題囊括科技、消費、通訊服務、醫療保健和金融板塊，「最重要的是，這些被選進來的公司具備成長性。」

她計算，小資族若每月定期定額3千元投入00924，第1、3、5、10和20年後的總報酬率分別是14%、42%、54%、139%和408%，而期末總額在第3年末、第5年末、第10年末和第20年末的金額會是15萬餘元、27.7萬餘元、85.9萬餘元和365.9萬餘元。

「要是想進一步提高報酬率，就先單筆建立基本部位且同時加開定期定額。」同樣以00924為例，第一年先投入100萬元，接著每月以1萬元買進建立部位，第1、3、5、10和20年後的總報酬率分別是34%、29%、95%、219%和536%。

而期末總額在第1年為149.7萬餘元，第3年末、第5年末和第10年末的金額是175.8萬餘元、312.6萬餘元、701.4萬餘元，來到第20年末則將突破2千萬關卡，來到2,161萬元。

每月定期定額3000元買入00924試算

資料來源：葉芷娟提供。註：每月定期定額投入3,000元試算。

本金100萬加定期定額1萬元投入00924試算

資料來源：葉芷娟提供。註：以第1年投入100萬元後，再每月投入1萬元買進00924試算。



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