算得神準！4個月前就算出陽明EPS約18元　員工紅利約8個月

▲陽明海運員工累計疫情以來共領104個月獎金。圖為該公司去年底辦的公益暨二手物品義賣活動。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

去年11月19日，有海運界高層估算陽明海運(2609)去年全年EPS約18元，依照陽明的員工紅利(員工酬勞)分配辦法，可領到約8個月紅利，加上年終獎金12個月與固定獎金1個月，合計共21個月。昨(12)日陽明公布去年EPS18.38元，董事會也通過稅前獲利1%發放員工紅利，平均每人可領到的員工紅利約8個月，累計疫情之後陽明員工共領約104個月年終獎金與紅利。

陽明員工在2021年和2022年合計領取超過45個月員工紅利，年終獎金部分依據官股相關規定，原限制最高領8個月，但因長榮海2021年決定發45個月年終獎金，陽明員工經過抗爭，爭取到將上限提高為12個月，加上每年固定發給的1個月獎金，共13個月；在員工紅利部分，2021與2022年合計發放超過45個月紅利，這兩年合計年終獎金部分共領26個月。

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陽明2023年EPS僅1.37元，年終獎金加紅利共約3.1個月，2020年EPS有4.51元，是3倍數，估計2020年年終獎金加紅利約有9個月，加上今年發放的去年年終獎金與員工紅利，累計5年共領約104個月獎金，相當於多賺了8.67年薪資。

陽明員工紅利在貨櫃三雄當中撥放比例最高，為稅前盈餘的1%，長榮0.5%，萬海0.6%。陽明2021年EPS是48.73元，2022年是51.71元，合計100.44元，業界高層去年11月中就以2021與2022年共發了45個月員工紅利來推估，陽明今年EPS估約18元，可發員工紅利8.1個月，而實際獲利還超過18元，不過因為員工也加過薪，估計今年發的員工紅利就在8個月左右。