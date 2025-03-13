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瓦城去年每股賺9.01元　擬配息9元、殖利率4.4％

▲瓦城董事長徐承義。（圖／記者廖婕妤攝）

▲瓦城董事長徐承義。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

瓦城（2729）今公告2024年財報，全年合併營收為60.76億元，年增6.16%；營業毛利為31.12億元，營收及營業毛利都寫歷史新高；營業利益為4.44億，稅後淨利為3.53億元，毛利率為51.23%，EPS為9.01元。董事會決議擬配息9元，以今收盤價202.5元計，現金殖利率約4.4％。

瓦城表示，今年在展店策略上，集團目標實現雙位數成長，將延續多品牌展店策略，持續進駐全台具潛力的商圈與商場；每個品牌將依據各地商圈特性量身打造最適合的業態與菜單，確保能夠精準吸引當地消費者，提升來客數與營收表現。

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瓦城指出，今年正式進軍美國市場，首家門店選址於洛杉磯指標性商場，預計於9月展開試營運，並計劃全年開設2間門店，這是集團全球化布局的關鍵一步，美國市場的發展將為集團帶來全新成長動能，結合標準化作業流程與卓越餐飲體驗，強化品牌在國際市場的競爭力。

瓦城也提到，全球研發中心預計於Q2啟用，將集結菜色研發、廚藝學院、資源運籌、食品安全管理與物流等5大核心功能，成為推動全球擴張的加速器；該中心的啟用不僅助力今年營運發展，更將為集團未來5年的黃金成長期注入動能，穩步邁向2030年實現全球30個品牌、500家門店的長遠目標。

關鍵字： 瓦城2024財報全球化美國市場展店策略

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