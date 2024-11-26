三星提前進行年終人事變動　半導體業務主管被通知退休

▲南韓三星電子 。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據韓國媒體YNA報導，三星電子最快將於27日進行年終人事變動，由於三星電子會長李在鎔透露了克服危機的強烈意願，預計重點將放在恢復三星的競爭力上。

根據報導，三星電子自前日起已向部分高階主管發出退休通知，尤其是負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門。三星電子通常在12月初依序進行CEO人事、高階主管人事和組織重組，但去年人事人事是在11月底進行的，比平常提前了大約一周。

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據了解，今年人事任命期也略有提前，也是為了克服一系列危機，為未來做好準備。

有報道指出，高階主管人事和組織重組最早將於27日向總統致意後依次進行的可能性很大。與往年相比，高階主管晉升規模預計也會減少。

先前，三星電子會長李在鎔在前一天二審的最後陳述中表示，他很清楚，最近人們對三星的未來存在非常大的擔憂，但這是他們必須克服困難的局面，在收到充滿愛意的批評和鼓勵後，他深深堅定了管理公司的新決心。

據此，預計今年年終人事調整將以恢復根本競爭力為核心的大規模人事改革和組織重組。尤其是DS部門，由於業績不佳，預計將進行大規模人事和組織重組，據了解，部分業務負責人更換的可能性很高。

但有人表示，李在鎔的「司法風險」依然存在，大規模的人事改革並不容易。三星電子計畫完成人事和組織重組，並於12月中旬召開全球策略會議，討論明年的業務計畫。