可成台南仁愛廠火警　公司：不影響製程及生產

快訊／87萬人淡定！00940又配息0.04元 年化配息率5%

擁有87.55萬受益人的月配型台股ETF、元大台灣價值高息（00940）今（26）公告第6次配息，每股配0.04元，與上一個月相同，年化配息率約5.08%，預計12月11日除息，12月10日為最後買進日，明年1月2日入帳。

川普、石破茂撂話效應 日圓現鈔「0.2150」飆1個月最苦

受到美國準總統川普與日本首相石破茂輪番發言影響，日圓急速波動，日圓兌美元在中午先來到153.67大關，台銀日圓現鈔賣出價在下午1點34分也出現「0.2150」的價位，為1個月來最差行情。

劉德音首曝退休後「想自行創業」 估川普上任對台影響不大

第十八屆「潘文淵獎」頒獎典禮今日舉行，本屆「潘文淵獎」得獎人為台積電前董事長劉德音，劉德音受訪時也針對台美關係表示，川普未來上任後，台灣半導體產業不會有什麼變化，關稅也不會有影響，除此之外，更透露他在從台積電退休後，正考慮自行創業，與母校柏克萊大學籌組智庫。

抽中拼賺近2萬！兩檔申購明日起跑 華孚報酬率破3成

新股抽籤別錯過！明日共有兩檔個股開放申購，分別是特斯拉概念股華孚（6235）及生技公司北極星藥業-KY（6550），承銷價分別是50元、49元，其中抽中華孚，以今日收盤價68.4元計算，一張有望現賺18400元，報酬率超過36%。

英特爾收購案錯綜複雜 彭博：高通興趣已減

彭博今天引述知情人士消息報導，由於英特爾（Intel）收購案錯綜複雜，高通（Qualcomm）併購興趣已減。

川普2.0來了！ 富邦金首席經濟家羅瑋：全球化壽終正寢

美國總統當選人川普(Donald J. Trump)明年1月20日就任後，將積極領導府會推動各項政見，未來美國政治及經濟的轉變及相關衍生效應，將增添全球總體經濟及金融環境的不確定性。富邦金控首席經濟學家羅瑋於今（25）日「2025富邦財經趨勢論壇」歸納明年全球經濟三大焦點趨勢：2025年美國經濟表現連動全球經濟，可望維持緩慢成長；美國政經政策牽動俄烏戰爭、中東局勢及國際貿易競合；Fed降息節奏則將主導市場資金動向。

謝宜容辦公室有貓膩！ 新勞長洪申翰看過批「誇張、離譜」

洪申翰昨日正式接任勞動部長，上任後第一個完整的上班天，他就前往北分署幫同仁打打氣，他接受媒體聯訪時也提到，有去看了謝宜容的辦公室，擺設不當、還要求在分署裡跑步，有這種事「我覺得很遺憾、很誇張、很離譜」，強調這些做法絕對不會再允許。

凍資300億！LINE Pay申購首日吸近6萬人報名 中籤率不到3%

第三方支付業者LINE Pay（連加網路商業股份有限公司、股票代碼7722）配合上市前公開承銷昨（25）日展開申購第一天，由於價差高達8萬元以上，昨日計有5萬9175筆參與，由於每筆申購金額高達50.8萬元，首日凍資逾300億元，中籤率2.95%，不過申購還有2天，估中籤率還會進一步走低。

護國神山領軍！富邦投顧：明年台股挑戰2萬6 鎖定「ACE」選股術

台股大盤迎來天外奇「積」，由台積電（2330）領軍帶動股市走高，而隨著聯準會啟動降息，各國與美債利差縮窄，匯率貶值壓力可望趨緩，投資人將「錢」進亞洲市場，展望明（2025）年，富邦投顧董事長陳奕光以蛇（時）來運轉為主軸，預期在台灣GDP及企業獲利仍持續成長，預估指數拉回後將在年線20,000點大關附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資，以及科技旺季帶動下，指數高點估25,500點，樂觀或可挑戰26,000點，針對選股策略，鎖定「王牌（ACE）」方式。

三星提前進行年終人事變動 半導體業務主管被通知退休

根據韓國媒體YNA報導，三星電子最快將於27日進行年終人事變動，由於三星電子會長李在鎔透露了克服危機的強烈意願，預計重點將放在恢復三星的競爭力上。