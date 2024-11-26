川普2.0來了！　富邦金首席經濟家羅瑋：全球化壽終正寢

▲富邦趨勢論壇今登場。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統當選人川普(Donald J. Trump)明年1月20日就任後，將積極領導府會推動各項政見，未來美國政治及經濟的轉變及相關衍生效應，將增添全球總體經濟及金融環境的不確定性。富邦金控首席經濟學家羅瑋於今（25）日「2025富邦財經趨勢論壇」歸納明年全球經濟三大焦點趨勢：2025年美國經濟表現連動全球經濟，可望維持緩慢成長；美國政經政策牽動俄烏戰爭、中東局勢及國際貿易競合；Fed降息節奏則將主導市場資金動向。

全球經貿碎片化 匯率順差國承壓 全球供應鏈加速重組

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羅瑋指出，川普上任後，為達成「讓美國再次偉大」目標，在完全掌控共和黨與國會參眾兩院的有利情勢下，預期將加速推動各項政經改革，創造專屬於自己的歷史定位，除了改革聯邦體制、加強移民管制、永久化稅改等政策，對外也包含退出巴黎協議、提高貿易關稅，及各項外交策略調整，也因此將讓區域政治及國際貿易關係產生不同程度的變化，對美國及全球政經環境造成影響。

在此影響下，全球化將正式壽終正寢，全球經貿合作將徹底碎片化；另外，對美國享有鉅額貿易順差，並被列入匯率操縱觀察名單的國家，如中國、日本、韓國、台灣、新加坡、越南和德國，將承受沈重壓力，美國將以各個擊破的方式對各國施壓，除了增加購買美國商品，縮減對美貿易順差外，企業要在美國增加投資設廠，而央行外匯政策也必須更加透明，這些國家的貨幣也將面臨較大的政治面升值壓力。

由於川普計畫將2017年減稅法案永久化，並將企業稅調降至15%，讓市場擔憂美國政府財政赤字將進一步擴大，進而使得美債殖利率上揚。為了避免美債殖利率過高，影響美國市場利率，讓美國政府、企業和一般民眾承受過高的利息支出負擔，預期川普會透過各種方式希望Fed加速降息。

2025年市場主要基調：全球經濟緩慢成長、地緣及國際貿易變化、各國央行政策動向有所落差

羅瑋表示，美國經濟表現將連動2025年全球經濟成長，美國若未過度激進調整政經政策，隨主要央行陸續調降利率環境限制性程度，各國服務業活動持續擴張，終端需求回溫讓製造業開始回補庫存，將帶動生產重新成長。在此之下，全球經濟將呈現溫和成長。

其中，美國經濟可望保持韌性實現軟著陸；而美國的對外政策亦將牽動俄烏戰爭、中東局勢等區域地緣政治及貿易關係變化，川普可能施壓俄烏及中東談判，若俄烏戰爭停火並進入協商談判，有助提振歐洲景氣復甦及風險偏好；同時，隨美國陸續與部分國家達成經貿共識，產業庫存回補將有助提振亞洲出口國家貿易活動；中國景氣下行風險則可望受惠政府各項措施支撐而獲得控制；台灣因基期偏高經濟成長將較今年減慢。

Fed降息支撐美股表現 資產配置「股優於債」

展望2025年，羅瑋認為，仍需注意三大潛在風險，包括美國政治及景氣的不確定性、主要央行調降政策過於緩慢與彼此間的差異，以及資金將隨風險情緒變化快速轉移加大金融市場震盪。

隨著Fed啓動降息，若美國經濟維持溫和成長，評價及獲利成長預期將支撐美股表現；經濟改善預期和央行寬鬆政策有助提振歐股、日股信心；新興市場表現則取決美國政經政策變化及市場投資氛圍。整體而言，明年資產配置仍是「股優於債」。



