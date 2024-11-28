台積電盤中失守千元！　指數跌逾130點

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國準總統川普有意再發動關稅戰影響，權值股台積電（2330）今（28）日盤中再度失守千元大關，重挫8元至992元，為11月1日、近20個交易日再度離開千元俱樂部，不過在逢低買盤進場拉抬下，台積電在千元價位持續拉鋸。

受此影響，台股也急速震盪，開盤半小時一度跌逾130點，多頭士氣備受打擊。