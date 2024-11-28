台積電盤中失守千元！　指數跌逾130點

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到美國準總統川普有意再發動關稅戰影響，權值股台積電（2330）今（28）日盤中再度失守千元大關，重挫8元至992元，為11月1日、近20個交易日再度離開千元俱樂部，不過在逢低買盤進場拉抬下，台積電在千元價位持續拉鋸。
受此影響，台股也急速震盪，開盤半小時一度跌逾130點，多頭士氣備受打擊。
▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到美國準總統川普有意再發動關稅戰影響，權值股台積電（2330）今（28）日盤中再度失守千元大關，重挫8元至992元，為11月1日、近20個交易日再度離開千元俱樂部，不過在逢低買盤進場拉抬下，台積電在千元價位持續拉鋸。
受此影響，台股也急速震盪，開盤半小時一度跌逾130點，多頭士氣備受打擊。
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2024-11-28 09:27
受到美國準總統川普有意再發動關稅戰影響，權值股台積電（2330）今（28）日盤中再度失守千元大關，重挫8元至992元，為11月1日、近20個交易日再度離開千元俱樂部，不過在逢低買盤進場拉抬下，台積電在千元價位持續拉鋸。
2024-11-28 09:36
3檔新股抽籤別錯過！力領科技（6996）、運達光電（8045）以及jpp-KY（5284）將分別在明後天開放申購，其中若幸運抽到力領科技，以今日收盤價267.5元來算，有望現賺6.75萬元。
2024-11-28 00:07
川普關稅大刀砍向中國、墨西哥與加拿大，有國內法人出報告指出，川普發文揚言明年1月20日就任總統，即簽署行政命令(不透過國會，沒有緩衝)，點燃關稅戰火，將對加拿大和墨西哥全面徵收25％關稅，中國產品則額外加徵10％關稅，將形成貿易壁壘，衝擊貿易量及海空運價，而川普最可怕的武器是取消最惠國待遇，最壞狀況尚未來臨。
2024-11-28 08:16
美股4大指數全面下跌，台股今（28日）以22380.45點開出，指數上漲45.67點，漲幅0.2％。
2024-11-28 09:02
嘉威（3557）昨（27）日召開法說會，針對川普當選下一任美國總統可能發生關稅問題，總經理吳世偉認為，越南廠明（2025）年第一季開始試營運，美國客戶現在已經非常急迫要求轉移生產地到越南，來避開可能產生的關稅問題，嘉威原中國廠產能會用來服務日韓、歐洲市場，目前關稅不會有太大問題。
2024-11-28 06:05
川普組閣剛剛完成，昨天美國特別檢察官Jack Smith，不甘不願撤銷對川普的起訴，法院也隨即裁准，同時紐約州法院，就川老封口費案件已定罪未宣判的34項罪名，可想而知也會停止訴訟，不過這不表示總統任期後仍會免於訟累。
2024-11-28 00:03
台積電（2330）今日公告調整今年第2季配息，由於限制員工權利新股影響公司流通在外之股數變化，每股調整為配發新台幣3.99963706元。
2024-11-27 23:22
主計總處今天公布2023年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數為新台幣52.5萬元，年增1.22%，年增幅為近3年最低，官員說明，2023年雖逢疫後內需服務業表現佳帶動薪資，但製造業景氣趨緩，受僱員工減少、獎金亦下滑。
2024-11-27 18:28
台積電今天公告，因發行限制員工權利新股，影響流通在外股數變化，第2季每股現金股利自原訂的4元，略降至3.99963706元。
2024-11-27 18:16
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