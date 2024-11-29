快訊／美國線運價創今年新低　12月中到1月中有望大漲1500美元

▲美國線運價創今年新低。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司負責人與外籍船公司高階指出，貨櫃船運美西線本周已經出現每大箱(40呎櫃)2300-2500美元運價，美東線運價在3800-4200美元之間，雙創今年新低，業界龍頭地中海航運已將12月1日漲價計畫延12月15日，不過15日因春節前小旺季開始，且估計會有一些高關稅實施前搶運的貨載，運價估會大漲1500美元，直到1月中過後才會回落。

在今年7月初，美西線高峰價有8000美元出頭，目前運價跌幅已超過七成，美東線當時運價逼近萬元，目前也跌了約六成，但都還在獲利水平之上，主要是靠船公司透過冬季減班支撐運價。

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歐洲線12月1日就要漲價，每大箱要漲約1500美元，多數公司通知每大箱要收5500美元，但是地中海航運報價6100美元，估計要到下周一當日才能知道實際會漲多少。

根據德魯里統計，跨太平洋、跨大西洋和亞洲-北歐和地中海，在第48周(11月25日至12月1日)到第52周(12月23日至12月29日)期間，共有70個航班被取消，總共原有693個預定航班，取消率為10%。

這些取消航班的大部分將發生在跨太平洋東行航線(50%)，其次是跨大西洋西行航線(27%)和亞洲-北歐和地中海(23%)。在接下來的五周內，THE聯盟、海洋聯盟與2M聯盟將分別各取消 14次航行，而非聯盟船公司已宣佈在此期間取消28個航次。

昨(29)晚公布的德魯里綜合運價指數(WCI)下跌 2%，至每大箱3331美元，比2021年9月疫情期間的峰值10,377美元低68%，但比2019年疫前的平均1420美元高出134%。

年初至今綜合指數平均為3966美元，比10年平均水準2850美元高出1116美元(因2020-22年特殊的Covid時期而膨脹)。

從上海到洛杉磯的運費下降了5%或238美元，至每大箱4250美元，從上海到鹿特丹的運費下降了2%或74美元，至每大箱3997美元。從上海到熱那亞、上海到紐約和紐約到鹿特丹的費率分別下降了1%至4490美元、5182美元和789美元。與此同時，從鹿特丹到上海、洛杉磯到上海和鹿特丹到紐約的運價保持穩定。德魯里預計下周現貨市場運費將保持穩定。