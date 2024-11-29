不等年終了！93％上班族年前想跳槽　企業徵才月薪近41K寫新高

▲9成上班族年前想跳槽。（圖／翻攝自pixabay）

記者廖婕妤／台北報導

2024年接近尾聲，有些上班族等領年終、有些則已開始找新工作，根據yes123求職網調查，有93％上班族考慮在農曆年前換工作，且有81％考慮轉行，其中以餐旅、科技、金融業位居年前轉職行業前3名；另企業持續缺工，有96％企業農曆年前有徵才計畫，且開出的平均月薪條件達近4.1萬元，創下12年新高。

根據yes123求職網調查，有93.4％上班族考慮在農曆年前換工作，創12年新高，其中有70.8％早就付諸行動開始投遞履歷，觀察想轉職原因，主要包括薪水太少、認為現在的公司沒前景、太久沒有加薪、沒有升遷調部門的機會等；而對於新東家的月薪期望，平均希望加薪8053元，若原公司想慰留，則需要加薪10148元才行。

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yes123求職網也指出，對於跳槽後的工作型態，有52.6％選擇「換行業，也換職務」、28.8％「換行業，但職務一樣」，因此合計有高達81.4%的人想要換行業，最熱門的年前轉職行業前5名依序為餐飲住宿與休閒旅遊業、科技資訊業、金融保險與會計統計業、傳統製造業、批發零售與貿易業。

此外，調查也顯示，有34.6％上班族會等新工作確定有著落後才提出辭呈，也有22.8％等到年終獎金入帳日才會提離職；但有21.1％選擇裸辭，先提辭呈再找工作、13.2％開始找新工作後再提辭呈、剩下8.3％先探聽預計發的年終獎金多寡後，再作決定。

不過，由於各行業仍持續缺工，因此有96％企業農曆年前有徵才計畫，且今年開出的平均月薪條件首度突破4萬元、達到40622元，年增3.9％，創下12年新高。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，若任職企業在過去幾年，很少或者不發年終獎金，其實過年前考慮轉職，並且開始投遞履歷，非但沒有什麼損失，時機也很好，且若能找到一份新工作，月薪又比現在高出4000至5000元，等於年薪多了4.8萬到6萬元，將近能抵消掉獎金分紅損失。

楊宗斌也指出，企業除了提早因應年後離職潮，過年前積極補缺的原因，首先與社會新鮮人有關，像是新人試用期過後，職場菜鳥辭職人數變多，企業端有望持續從年中徵人至年終；同時隨著景氣復甦，帶動內外銷市場業績回溫，上半年持續因缺工而徵才的企業，招募力道仍保持到歲末，使勞動市場呈現淡季不淡的榮景。