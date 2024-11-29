ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

IEAT理監事團訪韓　開發台韓產業多元合作新機遇

▲考察團與「元大金控」合影，元大以滬港通為契機，成功深耕韓國市場。（圖／IEAT提供）

▲考察團與元大金控韓國總部高階合影，元大以滬港通為契機，成功深耕韓國市場。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)理監事韓國考察團由「台韓經貿聯誼會」柯彥輝主任委員率團，於本月26日至30日期間訪韓，深入首爾與清州，探訪韓國金融服務、美妝、飲品與醫療健康等產業現況，期望藉由此次交流，促進台韓雙方在供應鏈、產業創新及市場拓展等方面的深層合作，攜手開創更具活力的台韓經貿新局。

考察團首站拜訪「元大金控韓國總部」，元大金控作為唯一同時在韓國提供證券及銀行服務的台資機構，其旗下元大證券(韓國)為韓國前十大券商，也是唯一上市的台資證券公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前，元大於韓國擁有53家分公司，業務以80%線上交易為主，結合20%實體服務，成功把握年輕族群理財需求的崛起趨勢。元大透過與棒球、高爾夫及K-POP藝人合作的在地化行銷策略，提升品牌曝光度，並分享其深耕韓國市場的成功經驗。元大建議，台商進軍韓國市場可透過併購具創新技術但缺乏接班人的家族企業，開創嶄新商業模式，加速深化台韓經貿合作。

適逢百年罕見初雪，考察團參訪韓國美妝與個人護理跨國集團「愛茉莉太平洋」。該集團創立於1945年，旗下品牌包括雪花秀、蘭芝與Innisfree，產品涵蓋化妝品、護膚品及健康產品，成功打造深具文化魅力的全球品牌。近年來，集團積極開拓北美及歐洲市場，透過併購Tata Harper及Cosrx等品牌拓展影響力，並藉電商平台應對數位化消費趨勢。此次參訪啟發了台韓在美妝與個人護理領域的合作潛力。

除參訪標竿企業外，考察團亦於本次訪韓期間拜訪「駐韓國台北代表部」。會談由梁光中大使主持，郭秋雯公使、駐韓國代表處經濟組黃中兆組長及外貿協會首爾台貿中心賴登科主任共同參與。

會中，考察團與代表部從政府、公協會及業者三方角度出發，就深化台韓雙邊企業合作展開深入交流。梁光中大使指出，台韓兩國作為亞洲經濟重鎮，在供應鏈互補性、產業結構相似性及文化交流上具備顯著優勢，這為雙邊合作奠定了良好基礎。

▲考察團拜會駐韓國台北代表部，與梁光中大使(前排左4)及郭秋雯公使(前排左2)共同探討政府與民間攜手搭建合作平台，促進台韓雙邊企業實質合作。（圖／IEAT提供）

▲考察團拜會駐韓國台北代表部，與梁光中大使(前排左4)及郭秋雯公使(前排左2)共同探討政府與民間攜手搭建合作平台，促進台韓雙邊企業實質合作。（圖／IEAT提供）

他強調，政府與公協會的角色在於搭建企業合作橋樑，協助推動更多實質性的產業合作，為台韓經貿注入新動能。郭秋雯公使進一步指出，韓國長期以文化軟實力為基礎，結合創新策略驅動經濟成長，其經驗對台灣具啟發性。經濟組黃中兆組長與首爾台貿中心賴登科主任則以台韓食品市場為例，探討兩地產品供應鏈及市場策略的優化方向，期望雙方未來能在高附加價值領域實現更多創新合作。

韓國市場代表性產品「香蕉牛奶」以其經典的「罈子」外型和超過87%的市場佔有率穩居乳製品市場龍頭，每日銷量達80萬瓶。考察團於第三日造訪其生產企業「Binggrae」，該公司創立於1967年，專注於食品產業，產品涵蓋冰淇淋、乳製品、飲料及餅乾，並於全球40多個國家建立銷售通路，在美國、中國及越南設有法人公司，海外銷售比重持續提升，重點布局亞洲及北美市場。

Binggrae致力於健康食品與醫療食品的開發，並積極拓展小型超市等銷售通路以擴大市占率。由於「香蕉牛奶」保存期限較短，其海外市場以利樂包形式銷售為主，本次會談中，考察團與Binggrae代表就台灣市場策略展開熱烈討論，提出包括與台灣小農合作實現在地化生產以克服物流及保存挑戰、透過OEM生產結合台灣特色原料如香蕉進行產品創新，以及開拓健康食品及寵物食品市場等多項建議。此次訪問為台韓食品產業的共同發展創造了更多可能性。

醫療產業是台韓兩國皆具競爭力的核心產業之一。本次考察團拜訪韓國上市醫療企業「SOLUM HEALTHCARE」，該公司由三星電子分拆創立，結合電子、半導體技術，積極布局健康科技、醫美及醫療設備領域。

SOLUM展示了兩項創新技術：ESL電子標籤與便攜式尿液癌症檢測裝置。ESL電子標籤以高效管理技術為大型賣場及連鎖通路大幅節省人力成本；便攜式尿液癌症檢測裝置則能在10分鐘內準確檢測胰臟癌及大腸癌等多種癌症，準確率高達99%，為早期篩查提供了革命性解決方案。SOLUM計畫進入台灣市場，雙方交流亦涵蓋健康食品與植牙技術等領域，為未來合作開啟多元藍圖。

考察團將於清州與「清州商工會議所」展開會談，該機構為韓國最大商業團體之一，而IEAT作為台灣最具影響力的工商團體，此次對話料將碰撞出促進雙邊經貿合作的新火花。

此次考察團深入多元領域，展示韓國創新實力與國際化視野，為台韓經貿關係注入新活力，創造更多合作可能性。

關鍵字： IEAT理監事團訪韓多元合作

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

34萬人注意！ 00713「小縮水」配1.4元　年化配息率近10%

34萬人注意！ 00713「小縮水」配1.4元　年化配息率近10%

受益人數33.8萬人、高股息人氣黑馬元大台灣高股息低波動ETF（00713）於今（29）日公布今（2024）年最後一次配息為1.4元，比上一次配息1.5元小縮水，今年4季合計配息5.28元，以今日收盤價54.95元計算，年化配息率約9.6%。

2024-11-29 15:31
台積電挑戰CoWoS還能更極限　2027年推出超大尺寸技術

台積電挑戰CoWoS還能更極限　2027年推出超大尺寸技術

根據外媒IT之家報導，台積電在歐洲開放創新平台（OIP）論壇上，宣布計劃在2027年推出超大尺寸CoWoS技術，最高實現9倍光罩尺寸（reticle sizes）和12個HBM4記憶體堆疊。

2024-11-29 14:07
BBU概念股飛天　4檔個股收漲停

BBU概念股飛天　4檔個股收漲停

AI股效應外溢，BBU概念股成了當紅炸子雞，加百裕（3323）、興能高（6558）、AES-KY（6781）、順達（3211）等4檔高掛漲停價，新盛力（4931）、西勝（3625）兩檔處置中個股，漲幅也有8~9%間。

2024-11-29 13:46
台積電尾盤遇空襲千元失守！　台股收盤下跌36.4點

台積電尾盤遇空襲千元失守！　台股收盤下跌36.4點

台股今（29日）開低走高，惟在台積電（2330）最後一盤遭14200張賣單摜壓下，加權指數反攻無力，終場下跌36.4點，以22262.5點作收，跌幅0.16％，成交量3060.57億元，台股連4黑；台積電終場以996元收盤，為近二個月再見千元以下收盤價。

2024-11-29 13:43
張忠謀親揭台積電「非命名首選」　草創時期難尋投資人

張忠謀親揭台積電「非命名首選」　草創時期難尋投資人

張忠謀自傳下冊今日上市，他也在書中揭露台積電命名的秘辛，原本一開始TSMC的中文名是直譯英文：「台灣半導體製造公司」，但因為已有人登記，才改成現在知名的「台灣積體電路製造公司」。

2024-11-29 11:05
台股早盤回防22000點！　三檔ETF逆勢創新高

台股早盤回防22000點！　三檔ETF逆勢創新高

大盤短線回檔，今（29）日指數一度回測22000點，近日台股頹勢讓ETF股價也跟著拉回，不過至昨日收盤價來看，仍有包括群益優選非投等債（00953B）、國泰標普低波高息（00702）與中信特選金融（00917）三檔ETF收盤逆勢創高，也讓2萬8234位受益人投資都賺錢。

2024-11-29 10:19
以黎停火協議破功　貨櫃三雄股價逆勢揚帆

以黎停火協議破功　貨櫃三雄股價逆勢揚帆

以色列與黎巴嫩真主黨停火協議破功，雙方互控違反停火協議，以色列28日再度開火，中東戰事似乎難以平息，也意味著紅海危機恐無法緩解，貨櫃三雄今股價逆勢上揚、漲幅約2％。

2024-11-29 10:17
台灣虎航轉一般板上市　股價翻黑後創新高

台灣虎航轉一般板上市　股價翻黑後創新高

台灣虎航（6757）今（29）日以昨收盤價77.5元正式改列一般板上市，早盤不少股民獲利了結、股價一度翻黑，不過隨後買盤進場，股價一度漲逾4％至81元，寫歷史新高價。

2024-11-29 09:46
川普加關稅是談判手法　謝金河：金融戰更激烈「央行需加倍努力」

川普加關稅是談判手法　謝金河：金融戰更激烈「央行需加倍努力」

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「川普關稅大刀的虛與實」為題撰文，表示川普一直以來都是以貿易關稅為手段，這是談判的策略，但他的想法是，下一個四年，重點不在貿易戰，會在更激烈的金融戰，除了更激烈的供應鏈堅壁清野，金融戰才是焦點，台灣的央行總裁楊金龍必須在這個議題加倍努力。

2024-11-29 10:37
不等年終了！93％上班族年前想跳槽　企業徵才月薪近41K寫新高

不等年終了！93％上班族年前想跳槽　企業徵才月薪近41K寫新高

2024年接近尾聲，有些上班族等領年終、有些則已開始找新工作，根據yes123求職網調查，有93％上班族考慮在農曆年前換工作，且有81％考慮轉行，其中以餐旅、科技、金融業位居年前轉職行業前3名；另企業持續缺工，有96％企業農曆年前有徵才計畫，且開出的平均月薪條件達近4.1萬元，創下12年新高。

2024-11-29 11:23

讀者迴響

熱門新聞

彩券中800萬　買300張00922！「1年獲利曝」網喊少年股神

8年首調！遺贈稅級距大變動　明年贈與淨額2811萬享10%最低稅率

208萬戶減稅！基本生活費調高8千元　明年5月報稅適用

一杯咖啡的小心機與大學問

國泰世華馬尼拉分行喬遷盛大開幕

不等年終了！93％上班族年前想跳槽　企業徵才月薪近41K寫新高

BBU概念股飛天　4檔個股收漲停

張忠謀自傳揭露徵詢黃仁勳接台積電CEO　遭2度婉拒

台股早盤回防22000點！　三檔ETF逆勢創新高

獨／謝宜容辦公室擺設曝光！工業風會客區配綠植牆

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366