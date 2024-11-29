IEAT理監事團訪韓　開發台韓產業多元合作新機遇

▲考察團與元大金控韓國總部高階合影，元大以滬港通為契機，成功深耕韓國市場。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)理監事韓國考察團由「台韓經貿聯誼會」柯彥輝主任委員率團，於本月26日至30日期間訪韓，深入首爾與清州，探訪韓國金融服務、美妝、飲品與醫療健康等產業現況，期望藉由此次交流，促進台韓雙方在供應鏈、產業創新及市場拓展等方面的深層合作，攜手開創更具活力的台韓經貿新局。

考察團首站拜訪「元大金控韓國總部」，元大金控作為唯一同時在韓國提供證券及銀行服務的台資機構，其旗下元大證券(韓國)為韓國前十大券商，也是唯一上市的台資證券公司。

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目前，元大於韓國擁有53家分公司，業務以80%線上交易為主，結合20%實體服務，成功把握年輕族群理財需求的崛起趨勢。元大透過與棒球、高爾夫及K-POP藝人合作的在地化行銷策略，提升品牌曝光度，並分享其深耕韓國市場的成功經驗。元大建議，台商進軍韓國市場可透過併購具創新技術但缺乏接班人的家族企業，開創嶄新商業模式，加速深化台韓經貿合作。

適逢百年罕見初雪，考察團參訪韓國美妝與個人護理跨國集團「愛茉莉太平洋」。該集團創立於1945年，旗下品牌包括雪花秀、蘭芝與Innisfree，產品涵蓋化妝品、護膚品及健康產品，成功打造深具文化魅力的全球品牌。近年來，集團積極開拓北美及歐洲市場，透過併購Tata Harper及Cosrx等品牌拓展影響力，並藉電商平台應對數位化消費趨勢。此次參訪啟發了台韓在美妝與個人護理領域的合作潛力。

除參訪標竿企業外，考察團亦於本次訪韓期間拜訪「駐韓國台北代表部」。會談由梁光中大使主持，郭秋雯公使、駐韓國代表處經濟組黃中兆組長及外貿協會首爾台貿中心賴登科主任共同參與。

會中，考察團與代表部從政府、公協會及業者三方角度出發，就深化台韓雙邊企業合作展開深入交流。梁光中大使指出，台韓兩國作為亞洲經濟重鎮，在供應鏈互補性、產業結構相似性及文化交流上具備顯著優勢，這為雙邊合作奠定了良好基礎。

▲考察團拜會駐韓國台北代表部，與梁光中大使(前排左4)及郭秋雯公使(前排左2)共同探討政府與民間攜手搭建合作平台，促進台韓雙邊企業實質合作。（圖／IEAT提供）

他強調，政府與公協會的角色在於搭建企業合作橋樑，協助推動更多實質性的產業合作，為台韓經貿注入新動能。郭秋雯公使進一步指出，韓國長期以文化軟實力為基礎，結合創新策略驅動經濟成長，其經驗對台灣具啟發性。經濟組黃中兆組長與首爾台貿中心賴登科主任則以台韓食品市場為例，探討兩地產品供應鏈及市場策略的優化方向，期望雙方未來能在高附加價值領域實現更多創新合作。

韓國市場代表性產品「香蕉牛奶」以其經典的「罈子」外型和超過87%的市場佔有率穩居乳製品市場龍頭，每日銷量達80萬瓶。考察團於第三日造訪其生產企業「Binggrae」，該公司創立於1967年，專注於食品產業，產品涵蓋冰淇淋、乳製品、飲料及餅乾，並於全球40多個國家建立銷售通路，在美國、中國及越南設有法人公司，海外銷售比重持續提升，重點布局亞洲及北美市場。

Binggrae致力於健康食品與醫療食品的開發，並積極拓展小型超市等銷售通路以擴大市占率。由於「香蕉牛奶」保存期限較短，其海外市場以利樂包形式銷售為主，本次會談中，考察團與Binggrae代表就台灣市場策略展開熱烈討論，提出包括與台灣小農合作實現在地化生產以克服物流及保存挑戰、透過OEM生產結合台灣特色原料如香蕉進行產品創新，以及開拓健康食品及寵物食品市場等多項建議。此次訪問為台韓食品產業的共同發展創造了更多可能性。

醫療產業是台韓兩國皆具競爭力的核心產業之一。本次考察團拜訪韓國上市醫療企業「SOLUM HEALTHCARE」，該公司由三星電子分拆創立，結合電子、半導體技術，積極布局健康科技、醫美及醫療設備領域。

SOLUM展示了兩項創新技術：ESL電子標籤與便攜式尿液癌症檢測裝置。ESL電子標籤以高效管理技術為大型賣場及連鎖通路大幅節省人力成本；便攜式尿液癌症檢測裝置則能在10分鐘內準確檢測胰臟癌及大腸癌等多種癌症，準確率高達99%，為早期篩查提供了革命性解決方案。SOLUM計畫進入台灣市場，雙方交流亦涵蓋健康食品與植牙技術等領域，為未來合作開啟多元藍圖。

考察團將於清州與「清州商工會議所」展開會談，該機構為韓國最大商業團體之一，而IEAT作為台灣最具影響力的工商團體，此次對話料將碰撞出促進雙邊經貿合作的新火花。

此次考察團深入多元領域，展示韓國創新實力與國際化視野，為台韓經貿關係注入新活力，創造更多合作可能性。