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中國信託連續14年獲肯定　囊括「體育推手獎」六獎項

▲▼ 中國信託連續14年獲肯定　囊括「體育推手獎」六獎項 。（圖／中國信託）

▲中國信託力挺臺灣體壇，不僅支持國家隊征戰世界舞臺、陪伴職業選手逐夢，更致力扎根基層體育發展，連續14年獲肯定，囊括「體育推手獎」六獎項。

圖、文／中信金控提供

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）力挺臺灣體壇，不僅支持國家隊征戰世界舞臺、陪伴職業選手逐夢，更致力扎根基層體育發展，連續14年獲教育部體育署「體育推手獎」殊榮肯定，旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）與台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）皆獲頒「贊助類－金質獎」、「贊助類－長期贊助獎」及「推展類－銅質獎」。行政院政務委員史哲於今（29）日頒獎典禮頒贈獎座予中國信託金控董事會副秘書長林永勝及台灣人壽副總經理孫紀蘭。甫在日本東京巨蛋勇奪世界12強棒球錦標賽（簡稱「世界棒球12強賽」）冠軍的中華隊守備教練、中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）首席兼打擊教練陳江和特別代表受贊助球隊出席站臺，感謝中國信託助攻臺灣體育，躍上國際舞臺。

中信金控董事暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒長期投入體育公益，致力提升臺灣棒球實力，傾全力打造更優質的棒球環境，期待透過棒球讓國際看到臺灣，不僅助力中華隊於世界棒球12強賽突破32年前巴塞隆納奧運銀牌成績，拿下最高層級三大國際棒球賽事中的首座冠軍；中華小將今日以5：1擊敗韓國隊，收下第八座亞洲盃少棒錦標賽冠軍，辜仲諒理事長亦親赴日本，慰勞辛苦征戰的中華隊。中信金控董事會副秘書長林永勝表示，體育公益推廣需要很多人的支持，中國信託不僅挹注資源，更希望號召員工、客戶、球迷及贊助選手共同參與，集腋成裘為國球及臺灣體壇打造堅強後盾。

中國信託銀行長期推動臺灣棒球運動，贊助臺北大巨蛋史上最高層級國際賽事─世界棒球12強賽B組預賽，吸引逾15萬人次球迷進場，在響徹臺北大巨蛋的臺式應援聲中，見證中華隊晉級四強，最終在日本東京巨蛋以4比0完封日本隊攻頂。除了支持重要國際賽事，中國信託更是全臺首家推動五級棒球運動的企業，中信兄弟今年勇奪隊史第十座、四年來第三座總冠軍獎盃，追平中華職棒大聯盟最多年度總冠軍之球隊紀錄；台灣人壽支持運動產業，自2015年起攜手臺中市政府推展成棒，已連續八年贊助臺中台壽霸龍成棒隊，提升球團戰力、發掘潛力選手，厚實成棒競爭力；中信銀行冠名贊助臺灣最大規模青棒賽事─中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年共213隊報名，刷新賽史紀錄，並首設女子組、帶動女棒發展，亦與中國信託慈善基金會共同推動「愛接棒計畫」，扶植偏鄉少棒及青少棒球隊，為年輕球員建立正確觀念。

另一方面，中國信託為臺灣第一家擁有三支職業運動隊伍企業，除了中信兄弟，2021年起贊助新北中信特攻籃球隊及中信飛牡蠣CTBC Flying Oyster職業電競戰隊，透過年輕世代熱愛的籃球及電競運動，拓展體育公益面向。台灣人壽推展全齡健康促進，連續13年舉辦祖孫三代健走，鼓勵民眾提早累積健康資產，活動迄今逾1,100萬人次參與，健走里程近43萬公里，相當於繞行臺灣390圈。

此外，為提升臺灣高爾夫實力，中國信託長期培育潛力高球女將，贊助選手吳佳晏在2023年日次巡獲得三座冠軍，職業生涯累積共獲11座冠軍，並拿下2023年日次巡獎金后座。今年與JLPGA合作舉辦、日次巡與台巡共同認證的「中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」則吸引逾九千人次進場觀賽，再創賽史紀錄。
 

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