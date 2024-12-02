快訊／台股收盤大漲474.43點　台積電漲39元至1035

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲474.43點，以22736.93點作收，漲幅2.13％，成交量3106.67億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲194.0點開出，指數開高走高，盤中最高達22802.53點，最低22456.5點，終場收在22736.93點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲39元來到1035元，漲幅3.92％；鴻海（2317）上漲0.5元至196元；廣達（2382）上漲2元至293元；陽明（2609）上漲1.1元來到74.3元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.12元至9.45元。

今天漲幅前5名個股為AES-KY（6781）上漲88元，漲幅10％；統新（6426）上漲7.3元，漲幅9.97％；力銘（3593）上漲0.6元，漲幅9.97％；華冠（8101）上漲2.2元，漲幅9.95％；芯鼎（6695）上漲5.3元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌4.8元，跌幅6.47％；羅昇（8374）下跌7元，跌幅5.19％；普安（2495）下跌1.85元，跌幅5.03％；台端（3432）下跌0.95元，跌幅4.96％；悅城（6405）下跌1.8元，跌幅4.6％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 AES-KY（6781） 968.0 ▲88.0 ▲10.0％ 統新（6426） 80.5 ▲7.3 ▲9.97％ 力銘（3593） 6.62 ▲0.6 ▲9.97％ 華冠（8101） 24.3 ▲2.2 ▲9.95％ 芯鼎（6695） 58.7 ▲5.3 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 隴華（2424） 69.4 ▼4.8 ▼6.47％ 羅昇（8374） 128.0 ▼7.0 ▼5.19％ 普安（2495） 34.95 ▼1.85 ▼5.03％ 台端（3432） 18.2 ▼0.95 ▼4.96％ 悅城（6405） 37.3 ▼1.8 ▼4.6％

資料來源：證交所