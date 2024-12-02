快訊／台股收盤大漲474.43點　台積電漲39元至1035

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲474.43點，以22736.93點作收，漲幅2.13％，成交量3106.67億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲194.0點開出，指數開高走高，盤中最高達22802.53點，最低22456.5點，終場收在22736.93點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲39元來到1035元，漲幅3.92％；鴻海（2317）上漲0.5元至196元；廣達（2382）上漲2元至293元；陽明（2609）上漲1.1元來到74.3元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.12元至9.45元。
今天漲幅前5名個股為AES-KY（6781）上漲88元，漲幅10％；統新（6426）上漲7.3元，漲幅9.97％；力銘（3593）上漲0.6元，漲幅9.97％；華冠（8101）上漲2.2元，漲幅9.95％；芯鼎（6695）上漲5.3元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌4.8元，跌幅6.47％；羅昇（8374）下跌7元，跌幅5.19％；普安（2495）下跌1.85元，跌幅5.03％；台端（3432）下跌0.95元，跌幅4.96％；悅城（6405）下跌1.8元，跌幅4.6％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|AES-KY（6781）
|968.0
|▲88.0
|▲10.0％
|統新（6426）
|80.5
|▲7.3
|▲9.97％
|力銘（3593）
|6.62
|▲0.6
|▲9.97％
|華冠（8101）
|24.3
|▲2.2
|▲9.95％
|芯鼎（6695）
|58.7
|▲5.3
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|隴華（2424）
|69.4
|▼4.8
|▼6.47％
|羅昇（8374）
|128.0
|▼7.0
|▼5.19％
|普安（2495）
|34.95
|▼1.85
|▼5.03％
|台端（3432）
|18.2
|▼0.95
|▼4.96％
|悅城（6405）
|37.3
|▼1.8
|▼4.6％
資料來源：證交所
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