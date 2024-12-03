群聯業外豐收！子公司處分持股EPS貢獻21元　股價上漲逾4%

▲群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）宣布旗下全資子公司Core Storage Electronic（Samoa）Limited處分部分其持有的深圳宏芯宇電子，處分投資利益約44億元，以群聯目前股本20.48億元，市場估每股估可貢獻EPS逾21元；受此利多，群聯早盤股價最高來到489元，上漲21元，漲幅4.4%。

目前，Core Storage公司持有宏芯宇公司24.43%，根據此次調整計劃，Core Storage公司將以每股人民幣23元的現金價格，分別轉讓合計 53,323,026 股股份予六名交易對象，預計交易總金額達人民幣 12.26 億元（折合約新台幣 55 億元）。交易完成後，群聯集團將仍持有宏芯宇公司105,271,874股股份，約占宏芯宇公司目前已發行股份總數的23.69%。

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群聯電子執行長潘健成表示，此次交易預計認列處分投資利益約新台幣44億元，這筆資金將優先投入台灣總部的研發項目，進一步強化群聯在 NAND 儲存產業的領先地位。我們致力於提供高附加價值的客製化儲存解決方案，並期望透過技術創新，讓群聯能持續代表台灣在全球 NAND 儲存市場發光發熱。

他補充指出：「這次的股權調整，是群聯集團在全球營運發展和中國投資布局上的重要策略之一。我們希望透過靈活的資產配置，提升財務穩健性，並將資源聚焦於具備更大成長潛力的 NAND 儲存業務領域。未來，我們將持續推動全球化布局，為儲存解決方案市場帶來更多突破性發展與技術。」

此外，群聯強調，此次股權調整不會影響群聯與宏芯宇公司之間的合作基礎，雙方將繼續攜手推動中國市場拓展，為儲存產業帶來更多突破。