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台船「雲林艦」獲年度船舶獎　可轉換為醫療救護艦的海巡艦

▲「雲林艦」獲2025年度船舶獎。（圖／台船提供）

▲「雲林艦」獲2025年度船舶獎。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

中國造船暨輪機工程師學會今(3)日上午在台灣大學工程科學及海洋工程學系舉辦的2025「年度船舶獎」決選會議，由台船「雲林艦」獲得年度船舶獎，中信造船「航港1號」、新昇發造船「崧和1號」與久慶造船「白沙之星2號」獲特色獎。

學會指出，為促進國內各類船舶與遊艇於設計建造技術與藝術概念的提昇、社會大眾對船舶遊艇事業的理解、海洋休憩文化的發展與提高我國船舶遊艇國際知名度，設置「年度船舶獎」及「特色船舶獎」、「年度遊艇獎」及「特色遊艇獎」，今年「特色船舶獎」選拔為第21屆、「年度遊艇獎」為第16屆。

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▲左上圖久慶國際船業「白沙之星2號」；右上圖新昇發造船「崧和1號」、下圖中信造船「航港1號」。（圖／業者提供）

▲左上圖久慶國際船業「白沙之星2號」；右上圖新昇發造船「崧和1號」、下圖中信造船「航港1號」。（圖／業者提供）

根據評審意見，「雲林艦」兩部主機推進系統分別規劃在前後段不同艙間，推進系統與電力系統可滿足單一機艙破損後，仍能以15節的巡航船速航行，並能供應巡航時所需之電力。

該艦於5級風浪下，醫護人員仍能平穩於船上進行外科手術及重傷病患之移動與運送。為符合日內瓦公約，該艦於戰時可移除相關武裝與保密通訊裝置等，轉換為醫療救護艦，執行人道救援任務。

艦上配備海上遠距智慧醫療系統，為台船、海巡、醫界三方合作之成果，能執行緊急救護及醫療處置，為台灣海上醫療及救援之一大進展，對於人道救援將有重大的貢獻。

▲決選委員與學會理事長、秘書長合影，右起成大大學教授邵揮洲、經濟日報記者金萊萊、LR勞氏台灣船級社總經理呂芳儀、經濟部產業發展署金屬機電產業組副組長盧文燦、中國造船暨輪機工程師學會理事長江茂雄、國際海洋公司營運長王奕仁、ETtoday資深記者張佩芬、大同大學副校長兼設計學院院長吳志富、中國造船暨輪機工程師學會秘書長趙修武。（圖／學會提供）

▲決選委員與學會理事長、秘書長合影，右起成功大學教授邵揮洲、經濟日報記者金萊萊、LR勞氏台灣船級社總經理呂芳儀、經濟部產業發展署金屬機電產業組副組長盧文燦、中國造船暨輪機工程師學會理事長江茂雄、國際海洋公司營運長王奕仁、ETtoday資深記者張佩芬、大同大學副校長兼設計學院院長吳志富、中國造船暨輪機工程師學會秘書長趙修武。（圖／學會提供）

台船工程師陳奕彤則介紹，「雲林艦」為現役最大海巡艦，在蒲式風力七級(含以下)可執行主要任務，10級風力具存浮能力；船上的遠距智慧醫療，配置負壓隔離病房與醫療級HEPA過濾網，可過濾0.3微米粉粉塵達99.97%，利用低軌衛星，可即時傳送影像給合作的遠東醫院做診療。

今日決選由學會理事長，台大工學院院長江茂雄主持，選出經濟部產業發展署金屬機電產業組副組長盧燦文擔任決選會議召集人。

關鍵字： 台船雲林艦年度船舶獎醫療救護艦海巡艦

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