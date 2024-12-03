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台灣混凝土學會第10任理事長　亞東預拌總經理金崇仁接任

▲台灣混凝土學會（TCI）年會，選出新任理事長，並表揚年度建築及土木水利特優工程。（圖／亞泥提供）

▲台灣混凝土學會（TCI）年會，選出新任理事長，並表揚年度建築及土木水利特優工程。（圖／亞泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

台灣混凝土學會（TCI）日前舉辦年會選出第10任理事長，由亞泥（1102）轉投資亞東預拌總經理金崇仁接任，同時也表揚年度建築及土木水利特優工程，相當於台灣混凝土界的奧斯卡獎，學會亦將推薦參與美國混凝土學會（ACI）所辦理世界優良工程獎項競逐，爭取國際榮譽。

混凝土是世界上最普遍最大量的工程材料，ACI執世界工程學界牛耳，從今年初創會理事長陳振川獲頒120年來ACI台灣首位、亞洲第七位榮譽會員，台灣在全球業界能見度更加提升，台灣一年總使用量達4500萬立方公尺，其中，台積電（2330）近年混凝土使用量更每年達120萬立方公尺，說明混凝土在建築及工業廠房興建中扮演重要角色，在淨零碳排關鍵時代，混凝土產業在循環經濟亦擔重責大任。

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台積電處長陳鏘澤也在會中發表「異業創新、淨零永續」專題演講，介紹台積電打造「零廢中心」的綠色製造與淨零永續的思維；水利署長賴建信也以「工程淨零及數位轉型」，說明因應極端氣候現況與接軌國際淨零排放趨勢，支持國家綠能減碳作法。

展望未來，學會一面籌劃2026年的成立20週年活動，亦已經爭取榮獲於2026年於台灣舉辦「亞洲混凝土聯盟（ACF）國際大會」，ACF係由亞洲20餘國混凝土學協會共同籌組的聯盟組織，屆時，美、歐及亞洲各地的水泥、混凝土專家、企業及團體均將抵台參加，也將是我國在混凝土科技發展及工程建設的傑出成果和世界分享的重要活動。

關鍵字： 台灣混凝土學會亞泥亞東預拌水泥

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