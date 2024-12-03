巴西大豆豐收、全球新作物估增1千萬噸　為明年散裝船運加分

▲穀物大豐收為明年中小型散裝船運務加分。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運業者指出，農業綜合企業咨詢公司Celeres和StoneX本周一(2日)表示，宜人的天氣以及種子、化肥和化學品等優質農業投入品的使用，將幫助巴西大豆種植者在2024/25年度獲得豐收；另Agroconsult 組織了一年一度的作物巡視，上周預計新作物產量將達到創紀錄的1.722億噸，比2022/23年高出1000萬噸，有利明年中小型散裝船運務。

今年美國穀物豐收，但因美國穀物商將穀物賣給甲醇等生質燃油製造商，造成今年第四季穀物運輸量減少，加上沒有氣候因素造成港口壅擠等干擾因素，使得船舶周轉率提高，船噸供給增加，造成今年第四季散裝船運運價低迷的旺季不旺現象。

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而Celeres表示，巴西大豆種植面積預計將增加，該國產量可能達到1.708億噸，比之前的預測增加近100萬噸。估計本季度出口總量為1.07億噸。

StoneX表示巴西本季產量將達到1.662億噸，出口預測從11月份的1.02億噸上調至1.03億噸，不過StoneX表示，盡管前景樂觀，但巴西南部的干旱仍然帶來一些風險。

Celeres表示，如此大的產量如果得到證實，將繼續對全球穀物價格構成壓力，並補充說上一季的產量遠低於1.545億噸。巴西是全球最大的大豆生產國和出口國，主要將大豆運往中國進行國內加工。

其他咨詢公司也看好農民現在正在種植的新作物。Agroconsult組織一年一度的作物巡視，上周預計新作物產量將達到創紀錄的1.722億噸，比2022/23年創下的產量紀錄高出1000萬噸。

Celeres表示，巴西的大豆前景與本季最初幾周相比發生了巨大變化，當時干旱擾亂了播種，導致10月初的播種進度落后。Celeres表示，隨著整個11月份天氣好轉，播種速度加快，當月播種速度比去年同期高出13%。

裕民航運高階指出，巴西穀物出口旺季是從3、4月開始，而其穀物主要賣到中國大陸，對於明年巴拿馬型船與超輕便型船的運輸是加分的。