慧洋11月稅前EPS0.38元　前11個月EPS7.46元、年增143%　　

▲慧洋前11個月EPS年增143%，圖為慧洋董事長藍俊昇（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)於今(4)日11月合併營收為新台幣15.19億元，與去年同期相當，自結11月單月營業利益4.14億元，稅前盈餘為2.86億元，年增66.66%，主要是因今年美元利息支出降低，少了近2百萬美元，但與10月相較少了42.57%，主因第四季美國穀物輸出不如預期，自結每股稅前EPS0.38元。

累計前11月合併營收為新台幣189.20億元，營業利益64.73億元，稅前獲利55.65億元，自結每股稅前盈餘7.46元，年增143%。

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慧洋指出，第四季以來主要受到北美穀物出口不如預期、中國原物料需求減少，使得運價指數下滑，慧洋11月營收亦受到影響，然公司累計前11月營業利益率仍維持在三成以上。

而隨著美國大選塵埃落定，對全球貿易與關稅政策逐漸明確，市場預期若美國提升對中關稅，可望帶動一波提前拉貨潮，而後續貨物的轉運亦可能增加船舶航行天數，有助於推升運價。

此外，呈現膠著的區域衝突近期亦出現轉變跡象，其中中東一帶邊境衝突已簽訂停火協議，美國對烏俄戰爭態度亦轉趨積極，即便市場評估紅海復航縮短航程將衝擊運價，然而戰後重建對煤鐵礦砂等原物料需求量大，戰事緩和亦有助貿易活絡，目前航運市況多空交織，後續變化慧洋將審慎因應。

在船舶佈局方面，慧洋今年已完成交付4艘新造節能船舶並投入營運，平均毛利率達五成以上，明年第四季則將交付2艘，目前新造船訂單總計達13艘；船舶處分方面，今年已公告將處分4艘老舊船舶，其中1艘最晚預計明年農曆年前認列入帳，慧洋指出，現階段散裝航運要快速大量投入新運力機率較低，加上環保法規趨嚴迫使船速下降，公司對於明年展望仍保持審慎樂觀，後續也將視市場行情持續汰舊換新，以期推升集團運力及獲利更攀高峰。