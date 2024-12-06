議價空間增大、物件選擇增多　林口房仲：自住絕佳進場點出現

▲近年房市表現亮眼的林口，在央行9月打房後有什麼變化？（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

近年房市表現亮眼的林口，在央行9月打房後有什麼變化？在地房仲表示，雖然交易量下降，但價格仍相當穩定，許多屋主賣不到心中理想價格，就直接不賣了，先轉出租。但他也建議自住買方，現在是進場的好時機，畢竟議價空間增大、物件選擇增多。

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永慶不動產林口吉祥公園加盟店東黃俊碩表示，林口新市鎮可分為前中後3段，以1~3房總價1000~2500萬元產品為主，預售成交單價60~75萬元，10年大樓則落在50~60萬元，現階段後段交易量稍微大一些。

黃俊碩觀察，林口在2018、2019年後自住買盤大幅提升，過去的投資置產屋主都已出售的差不多了，目前絕大數都是自住，整體進駐率高達9成以上，沒有什麼空屋。

央行9月重拳打房後，對林口房市有什麼衝擊？黃俊碩表示，交易量確實下滑許多，同時委售量也有慢慢增加的現象，「但價格沒有太大變化，降價都屬個案情況，大多屋主賣不到心中理想價格，就直接乾脆不賣了，先轉為出租，目前區域買賣雙方呈現僵持。」





▲林口不少屋主賣不到心中理想價格，就直接乾脆不賣了。（圖／永慶不動產提供）

黃俊碩認為，這樣的量縮價穩、僵持格局可能會維持2季，後續房市如何走，端看政策上有無變化。不過他強調，即便在現在量縮的環境下，仍有剛需自住客戶看房，現在也確實是進場買房的好時機，市場已從賣方市場轉為買方市場，議價空間增加。

黃俊碩說：「現在出手的買方，就是覺得『買比租划算』，在頭期款足夠的前提下，可以用房貸cover租金，林口1房月租1.8~2萬元、2房2.5~3萬元、3房則要3~4萬元。」

以長線來看，黃俊碩強調，林口更是頗具潛力、值得置產的區域，未來除了有許多公共建設，東森媒體園區、AI智慧園區也將帶來大量工作機會，將反應出源源不絕的購屋需求。

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