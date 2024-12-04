抗議兩大外送巨頭合併　全國外送產業工會陳抗提「3不1要」

▲全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今向公平會遞出陳情書。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日針對UberEats急欲併購FoodPanda申請案，共同向公平會遞出陳情書，並再度提出共同訴求，包括不接受從寬審核、不要附帶條件通過、不要數位霸權壟斷、要產業專法等三不一要，並號召全國外送員、店家、消費者保障自身權益，拒絕惡劣數位怪獸，要求政府盡快提出管理辦法。

今日共有數百位外送員齊聚傳達「反對Uber Eats併購FoodPanda」聲音，不只讓公平會所有委員都能真正聽見。工會表示，未能親臨現場參與的人，也可上反UberEats併購行動聯盟臉書上「一人一聲」留言，讓委員們和全國民眾都能看見。



在各工會、產、官、學各界以及大眾反對的聲音下，全國外送產業工會今日也在此次陳抗活動提出「三不一要」的具體訴求，訴求如下：



一、不接受寬鬆對待：要求公平會從嚴審查合併

從公平會過去審查結合案之行政慣例來看，在相結合業者若合併後市占率過高時，公平會均會否准結合案，如：燁聯與唐榮、錢櫃與好樂迪和統一與維力都是適例。本次Uber Eats併購Foodpanda，二業者結合後市占率達八成甚至高達九成以上，更是過往案例前所未見的情況。本會在此要求公平會，應全盤考慮周全，甚至更應該對Uber Eats併購FoodPanda一案進行更嚴格的審查。



二、不附帶條件通過合併：公平會不創造獨佔巨獸

公平會固然曾有過附條件或附負擔同意業者結合案例，然而即使未來公平會有權對違反結合條件或負擔的業者開罰，但壟斷所造成的市場結構性改變及所造成的影響卻再難以恢復，壟斷業者濫用市場地位的行為也無從僅透過罰款對其造成有效的約束力，況且世界各國亦不曾看過有主管機關可容許一家業者獨占外送平台市場的案例。本會要求公平會，應確保市場競爭效率及公平性，切勿創造獨占巨獸，成為壟斷業者欺負台灣民眾的幫兇。



三、不要數據霸權：拒絕資料集中並確保全民數據不被濫用

根據報章媒體所述，假如Uber Eats成功併購Foodpanda，未來全台近16萬外送員、10多萬合作商家和將近1500萬位消費者之消費習慣、GPS定位、金流資訊、住址等個人資料，將全數由Uber Eats一間公司完全掌握，在UBER於歐洲違法將個人資料傳輸至美國的事件發生後，公平會如何確保Uber Eats不會濫用取得的資訊？不會將這些個人資訊非法傳輸至國外？不會透過這些相關資訊來訓練演算法，使外送員、店家及消費者的權益、保障面臨更加不利的窘境？本會要求公平會，應審慎考量數據安全性於本案之重要性，切勿置全民及國家資安保障於不顧。



四、要「產業專法」儘速立法：保障外送員、商家及消費者三方權益，創造多元共榮市場

外送員的勞動權益長期受到Uber Eats的漠視，即便在勞動部於2019年已認定外送員與Uber Eats間為僱傭關係的情況下，Uber Eats仍然拒絕提供外送員基本勞動權益保障，不僅多次單方面調降報酬、提高獎金門檻，嚴重影響外送員收入。Uber Eats甚且拒絕提供透明且公開的薪資計算標準，讓外送員難以預測收入並核對薪資正確性，影響外送員勞動權益甚鉅。本會要求，政府機關應盡快確立外送平台主管機關，並且應設立產業專法，以落實外送員基本勞動權益保障，並同時顧及商家、消費者權益。



最後，公平會應參考國際實況，決策莫獨步全球成為國際笑話。世界上主要國家之外送市場，均不存在由單一大業者壟斷90%市場的極端現象，可見各國公平會或相關政府單位應是有意地維持市場競爭者家數，維持市場競爭性，避免單一大業者壟斷市場，造成市場經濟發展及利害關係人權益之戕害。公平會在正式受理Uber Eats與foodpanda結合案之際，實應將國際上主要國家市場狀況納入考量，切莫讓本結合案之最終決定成為獨步全球的特殊決策，俾免台灣外送平台市場之未來發展性成為犧牲品。

