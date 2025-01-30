「在雙北工作領35K」不會變月光族？　網曝可能原因：台北人才行

▲原PO好奇，35K的工作都是誰在做的？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

畢業後，一份工作的薪水至少要多少，才有應徵的意願？近日有網友發文表示，他發現雙北有很多工作的薪水都是開35K，但是如果在外租屋，領這樣的薪水不就會變成月光族嗎？領35K的工作都是誰在做的？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「雙北35K都是誰在做的啊」為標題發文，提到他最近在找工作，結果發現雙北有很多工作的月薪都是35K。可是如果在外租屋，然後再扣掉三餐的花費，月領35K不就會變成月光族了嗎？還是做35K工作的人都是住在家裡呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「開3萬他們都覺得太高了」、「我之前在新竹5萬多，想說找看看有沒有好一點的工作，然後超多雙北桃園開35甚至30、32」、「當你待業半年以上，存款要見底時，就只能去做32K」、「我們部門都是雙北人，小組內事情不太多，我自己覺得公司也擔心薪水不高找外地人做不久，主要是想要人安穩的待」。

也有網友表示，「住家裡居多吧，不然就是靠加班費，雙北很多工作都還停留在35K上下，尤其行政內勤，能力普通薪水很難再高」、「住家裡，不缺錢」、「這種就台北人、不缺錢才行」、「我銀行保全，薪水就很低啦，住家裡、吃家裡，不用給任何孝親費或其他費用」。