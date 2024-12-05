大學副教授規劃退休　多做1件事所得替代率達60%

▲淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁，將社會保險、職業保險都納入退休規劃。

圖文／鏡週刊

退休也能依靠保險做到，淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁靠著政府提供的社會保險、職業保險規劃退休，他說兩者都有做好，退休金就能有所得替代率60％。

「其實一般上班族規劃退休時只要多做一件事：勞退自提，所得替代率就有機會到60％，我自己也這麼做，退休規劃其實沒那麼難。」淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁說。

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從國外唸完學位，回到台灣就到淡江大學任教，時間算算也快30年，郝充仁說，過幾年他要退休了，對自己的退休金規劃早有安排，「退休沒那麼難啦，只要將社會保險、及職業保險納入考量，所得替代率就已經有60％，個人準備不需太多。」

郝充仁說，自己是私校老師，有公保的基本保障，公保就等於一般上班族的勞保，估算退休後每個月能從領到2萬元左右；另外，職業保險的部分也有私校退撫基金幫忙，而私校退撫基金有增額提撥的功能，類似勞退自提，他每個月都有提撥薪資的6％，「增額提撥同樣也有節稅、儲蓄的功能，有增額提撥等於多領一份退休金。」

另外，淡江大學也有幫學校教職員準備退休金。淡江大學與保險公司合作，以遞延年金保單，校方出資50％、員工50％，幫員工多準備一份退休金，郝充仁說，若加上此份，他的所得替代率就能達到70％。

郝充仁建議上班族，在能力範圍內選擇勞退自提，勞退基金長期投報率在4％左右，即使無法與台股大盤平均年投報率相比，但能節稅、強迫儲蓄的功能是無可取代的。



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