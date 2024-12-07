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順藥解盲後重挫！晟德也重挫！　是恐慌性殺盤還是真的玩完了？

▲順藥缺血性腦中風新藥，獲邀至WSC醫學會議發表。（圖／翻攝自順藥官網）

▲順藥解盲後重挫。（圖／翻攝自順藥官網）

文／玩股華安

在順藥宣布其第二期臨床試驗解盲成功後，股價意外重挫，同期母公司晟德也出現大跌。此情況可能源於晟德過去涉及內線交易的新聞，再次引發市場不安。最近法院對晟德前高管的判決可能加劇了市場的不信任，導致了恐慌性賣出。然而，從長遠來看，晟德作為少數獲利的生技公司，長期投資價值仍存。

因順藥新藥LT3001中國二期臨床解盲將公布結果，上周五(11/29) 順藥(6535)、晟德(4123)同步停牌，然而順藥宣布其第二期臨床試驗解盲成功後，周一(12/2)順藥股價打入跌停，且今日(12/3)再度一根跌停，母公司晟德大藥廠同樣跟隨下跌。市場對於順藥的臨床結果原本持樂觀態度，這次的股價暴跌讓投資者感到不安，然而在解讀原因上順藥因利多出盡而下跌，投資人多數可以理解，然而母公司根本沒漲到，股價卻一同重挫，就讓投資人滿頭問號，究竟為什麼？

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個人認為主要原因是近年晟德曾發生過兩次內線傳聞，分別在涉嫌於2019、2021年，在禁止交易期間交易晟德股票，不法獲利數萬元至200多萬元，涉犯證券交易法之內線交易等罪，上櫃公司晟德大藥廠（4123）前董事長林榮錦等人，然而這個新聞在11/28日，剛好是解盲的前一日發布，「前法官陳永昌任晟德大藥廠獨董內線交易撈286萬 一審判刑3年10月」，加上當日剛好順藥解盲後打入跌停，倒置股票出現雙重壓力，在跌破年線後，停損賣壓出籠，賣壓更是加重，使昨日(12/2)出現外資大賣，融資大減的情況。

晟德過去因涉及內線交易而屢次登上新聞頭條，包括前董事長林榮錦在禁止交易期間進行股票交易等事件。這些事件嚴重影響了公司的形象和投資者信心。然而相關的法律判決已經出爐，應為利空出盡，晟德在看好子公司順藥時，也曾公開在9/25表示要加碼投資順藥，後面果不期然，順藥解盲二期順利通過。而順德為何重挫，可參先前文章，二期臨床新藥到最後時間有盈利仍有一大段路要走，因此容易利多出盡。

面對這種情況，應為短期的市場過度反應，以長期來看晟德4123算是少數有賺錢的生技公司，長期仍具有一定的投資價值。

本文已獲授權，非經同意勿轉載。

關鍵字： 順藥

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