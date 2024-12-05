比特幣飆破10萬美元！ETF伴飛　00909狂漲逾半根創新高

▲比特幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

比特幣不斷飆高，台北時間今（5）日中午10點半左右衝破10萬美元防線，俄國總統普丁大嘆「沒人能擋」，國內唯一一檔「比特幣概念ETF」國泰數位支付（00909）也出現逾5%漲幅，股價創37.36元新高。

《CNBC》報導，根據 Coin Metrics 的數據，旗艦加密貨幣最後上漲超過 4%，至 10萬3544美元，此前曾一度上漲至10萬3844.05美元刷新紀錄。

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00909在2022年7月13日成立，追蹤 「 Solactive 全球數位支付服務指數」 ，因投資全球加密資產交易所、挖礦、 GPU 晶片等產業 為目前全台唯一一檔與虛擬資產 、比特幣相關的 ETF。

細看00909成分股，第一大持股MicroStrategy(7.55)是全球持有最多比特幣的上市企業、其他成分股像是Robinhood羅賓漢(加密資產投資平台)MARATHON(最大比特幣挖礦公司之一)、Coinbase(美國最大加密貨幣交易所)。

美國準總統川普提名擁有「加密貨幣倡導組織 Digital Chamber’s Token Alliance 的聯合主席」資歷的阿特金斯（Paul Atkins）接證交所主席利多加持，推升比特幣再創新高。

比特幣在 2024 年上漲了 140% 以上，自川普當選以來，已上漲了 48%。

聯準會主席鮑威爾在 DealBook 會議上發表講話時表示，比特幣「就像黃金一樣，只是它是虛擬的、數位的」。他進一步澄清，人們沒有將其用作支付方式或價值儲存手段，並且它不是美元的競爭對手，它實際上是黃金的競爭對手。

《CNBC》報導，Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz說：「我們正在見證範式轉變。」他認為，比特幣經過四年的政治煉獄，比特幣和整個數位資產生態系統正處於進入金融主流的邊緣。

《WCCFTECH》引用網友「Gabor Gurbacs」在X平台上引用俄國總統普丁自問自答：「誰能擋住比特幣？沒有人」引發幣圈討論。

比特幣的最初想法是在 2008 年金融危機最嚴重的時候提出的：「點對點版本的電子現金將允許在線支付直接從一方發送到另一方，而無需通過金融機構，」其創始人中本聰在比特幣白皮書中寫道。

然而，近年來，該行業已經向機構投資界的許多人展示了比特幣的價值。貝萊德、富達、景順等公司在今年年初（比特幣的「IPO」時刻）推出了第一批現貨比特幣 ETF，機構對它們的需求不斷增長，推動了價格走高。 11 月，嘉信理財 （Charles Schwab） 即將上任執行長的里克沃斯特（Rick Wurster）表示，該公司正準備進入現貨加密貨幣交易，等待下一屆川普政府預計的監管變化。

