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佳世達醫療展聚焦六大AI醫療　總座：看好明年藥材、藥局兩大成長

▲▼佳世達醫療事業群總經理楊宏培。（圖／記者高兆麟攝）

▲佳世達醫療事業群總經理楊宏培。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

明基佳世達集團此次集結24家夥伴公司參加台灣醫療科技展，並展示四大主題，包括智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材、醫療服務，共14大主題的最新產品與服務，並聚焦六大AI智慧醫療應用，從手術、臨床到藥局通路全方位導入AI應用，透過高效數據分析與精準診斷技術，提升效率。明基佳世達集團持續優化智慧醫療科技，全方位布局醫療健康產業。
 
佳世達醫療事業群總經理楊宏培針對明年展望也表示，預期明年藥局及醫材會是兩大成長的力道，更透露明年藥局部分會有一定幅度的整併，藉此來達到規模經濟及採購量。

楊宏培也表示，AI智慧醫療應用勢不可擋，軟硬體整合AI新功能，猶如醫師擁有經驗豐富的「副駕駛」，協助進行標註、診斷與減少繁複的資料整理時間。今年醫療科技展將展示六大領域的AI新應用，未來逐步導入AI智慧應用落地各大領域，遍地開花。
 
國發會預估，台灣2025年將邁入超高齡社會65歲以上長者人口比例將達到20.8%，相當於每五人就有一位是長者。隨著超高齡化的來臨，醫療量能備受挑戰，結合AI的協作可減少醫護人員重複性高的作業流程。今年，集團將在台灣醫療科技展中展示AI醫療領域的多元應用，從臨床診療到藥局通路，致力於運用AI應用協助診斷、提升醫療量能。
 
明基佳世達集團此次參展共集結24家關係企業，聚焦AI醫療科技並展示四大領域與14項主題展區，包括智慧精準手術室、AI智慧醫院、智慧醫療影像、AI牙科、醫療管理、精準醫療、全方位防護健康、醫療耗材、血液透析、健康醫美、健康生活、丁丁智慧藥局、AI健康管理和聽力睡眠照護中心，完整呈現集團跨國、跨區域、跨產業鏈的醫電整合能量。

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醫療科技展是亞太規模最大的醫療科技盛會，去年參展攤位已超過2,300個攤位，吸引大量國際專業人士與一般民眾參觀，其中更包含上百家的海外醫院與舉辦500場以上的B2B商機媒合會。明基佳世達集團連續第七年參與盛會，積極拓展AI智慧醫療商機。

關鍵字： 佳世達

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