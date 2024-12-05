永慶房產集團「防詐講座」11月前進桃園新竹　逾460位民眾參與受惠

▲永慶房產集團「防詐公益講座」11月19日中壢場，獲謝美英議員大力支持，超過300位民眾出席。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為協助民眾防範不動產詐騙，永慶房產集團發起「誠實房仲全面反詐」行動，於全台舉辦「防詐公益講座」，短短5個多月已舉辦超過520場、逾2.5萬人參與受惠。11月份永慶加盟四品牌桃園區經管會、永慶加盟四品牌竹苗區經管會前往桃園、龍潭、中壢和竹北等地，一連舉辦5場講座，吸引逾460位民眾到場吸收詐騙新知，守護自身財產安全。

值得一提的是，永慶房產集團「誠實房仲全面反詐」行動早在今年6月、率先響應內政部地政司「地籍異動即時通」政策，集團全台1,800間店聯手推廣申辦，期許增加地籍異動通知的覆蓋率，減少不動產詐騙事件。日前獲得臺北市政府地政局頒發感謝狀，實為公私聯手打擊詐騙的最佳典範。

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▲永慶房產集團「防詐公益講座」11月15日前進龍潭，協助民眾防範不動產詐騙。桃園市議員劉熒隆現身支持。

桃園市四場「防詐公益講座」，有兩場在龍潭區舉行。11月15日場次，桃園市議員劉熒隆、中山里長黃承隆到場力挺，由桃園市地政局專員池宛頻、桃園市警察局偵查隊偵查佐張詠薇、代書林一傳授如何不動產詐騙手法。緊接著在九龍里長陳新榮支持下，11月21日防詐講座，邀請到桃園市地政局專員池宛頻、桃園市警察局偵查隊偵查佐張詠薇、代書徐睿甫，他們不僅分享常見詐騙案例，也針對不動產詐騙手法進行解說。

▲在龍潭區九龍里長陳新榮支持下，11月21日防詐講座針對不動產詐騙手法進行解說。

而11月19日中壢場次，在桃園市議員謝美英大力支持和宣導下，超過300位民眾踴躍出席，桃園市地政局長蔡金鐘和股長游燕琪、桃園市警察局偵查隊偵查佐張惠雯、代書陳彥霖不僅上台呼籲民眾提高對詐騙的警覺，還教導民眾如何識詐、防詐。11月29日桃園區慈文里的防詐講座，則在錡春發里長的支持下登場，桃園市地政局股長許志銘、代書饒書衛不僅教導識別詐騙手法，還積極推廣「地籍異動即時通」的申辦。

▲11月29日桃園區慈文里的防詐講座，錡春發里長到場力挺，呼籲民眾提高防詐意識、避免受騙。

新竹縣竹北區防詐講座11月20日在十興里進行，獲得竹北市民代表彭竣志、十興里長毛振福、十興里集會所總幹事曾桂莊的熱情協助，不僅提供場地，還積極邀約里民出席參與。新竹縣政府警察局竹北分局和竹北地政事務所、代書林亭媛分別就一般詐騙和房產詐騙進行分析，現場有許多民眾也力馬申辦「地籍異動即時通」，為自己打拼存下來的財產，多加一層保障。

▲竹北防詐講座11月20日在十興里舉行，許多民眾力馬申辦「地籍異動即時通」，為自己財產多加一層保障。

身為「房仲第一品牌」永慶房產集團責無旁貸、聯手政府打擊詐騙，保障消費者權益！「防詐公益講座」12月將繼續於全台各地免費舉辦，邀請民眾持續更新最新房地產騙術，遠離受騙危機。