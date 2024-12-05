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台灣機器人聚落　輝達與特斯拉卡位

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

AI機器人發展三部曲：現在陪你聊天，明年開始幫你做事，兩年後代替人類上工。至於機器人產業，德日瑞士中國先行，輝達與特斯拉卡位台廠供應鏈，未來台灣機器人聚落將扮演舉足輕重的角色。

文．洪寶山

10月22日巴克萊針對AI發展給了一份路線圖，指出AI將經歷三個重要階段：首先是當下的聊天機器人時代，其次是2025-2026年的AI代理(Agent)時代，最後在2027年進入數位員工與機器人時代。

AI的盡頭是機器人

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筆者覺得這絕非危言聳聽，且不說餐廳已經有運送餐點的服務型機器人，計畫在2025年到2027年量產上市的特斯拉Optimus，前幾天在Ｘ平台上看到一位中東的貴婦在商場大採購，後面跟著三個特斯拉的Optimus機器人，各個手中拿著貴婦採購的袋子，雖然這影片可能只是個噱頭，但「AI的盡頭是機器人」這話一點也不假。

在巴克萊描繪的AI聊天機器人時代，利潤大多給了硬體基礎設施提供商，例如輝達、AMD、博通、SK海力士等。2025年起進入AI代理時代，到了2026年消費者AI的日活躍用戶數可望突破10億戶，而企業級AI代理的普及率預估達到5%，AI代理藉著AI推理計算的激增，透過多次傳遞請求來完成複雜任務，減少人類的干預，這個階段利潤主要分給了應用層、模型層與API層，大型企業可能會在AI代理時代獲得非常好的回報。

兩年後迎接數位員工

到了2027年，進入數位員工與機器人時代，AI代理進化變成獨立完成任務的數位員工，負擔簡單和重複性的日常任務，應用層是主要利潤回報。巴克萊指出未來AI產品將主要在雲端運行，只有少量應用在手機和PC上進行處理，特別是AI代理在處理使用者查詢時，往往需要多次傳遞請求，預估未來幾年推理計算需求大幅上升，到2025年訓練和推理使用所需的GPU和ASIC晶片將比目前的普遍預測高出2.5倍，到2026年晶片資本支出將比當前共識高出四倍，到2027年將高出14倍。

如此龐大的AI晶片需求驅使大型雲服務企業決定自研ASIC晶片，例如微軟與創意，亞馬遜與世芯-KY，於是雖然目前輝達的GPU市占率達80%，但到了2028年，輝達的市占率可能降到50%，ASIC未來的高成長性應該就是聯發科參與世芯-KY的動機。

在機器人產業，日、德、瑞士算是領先者，中國是後起之秀。在前十大排名裡，日本FANUC機器人全球銷量超40萬台，是世界上唯一一家由機器人來做機器人的公司。德國KUKA是全球汽車工業中工業機器人領域的三家市場龍頭之一。瑞士ABB機器人廣泛應用於焊接、裝配、搬運、噴塗、精加工、包裝和碼垛(把物品整齊地堆疊好)等不同作業環節，全球銷售超過25萬台。

機器人產業 日德瑞士領先

日本NACHI機器人專做搬運、點焊、弧焊及其他工業製造處理流程，銷售超過10萬台。日本Yaskawa超過30萬台。瑞士Staubli的機器人應用於注塑、噴塗、淨室、工具機等環境的特殊機器人、控制器和軟體等。義大利COMAU機器人多用於點焊、弧焊、衝壓車間自動化、鑄造、搬運、碼垛、密封、粘合、塑膠以及遠程雷射焊接行業。

英國DENSOEPSON在3C電子行業、醫療行業有較高的市占率。日本川崎重工銷售了超過五萬台各類工業機器人。中國每一萬名工人擁有470台機器人，已經超越德國每萬名員工中有429台機器人，中國瀋陽新松(300024)已成為中國最大的機器人產業化基地。

輝達跟特斯拉都算是機器人產業的後進者，特斯拉AI體系包括FSD自動駕駛、Dojo算力、超級計算集群Cortex和xAI。輝達的AI體系相當於特斯拉的FSD+Dojo+D1晶片，輝達已經初步構建大模型GR00T+算力平台Jetson Thor+Blackwell GPU。

生態方面，輝達宣布與波士頓動力、傅利葉、小鵬機器人等達成合作。目前機器人的零組件成本以行星滾柱螺桿佔22%最高，機器人訓練模型需整合包括關節驅動模組、鏡頭、感測晶片、軟體等，其中機器人的動作越複雜細緻，對關節驅動模組的需求量越大，而減速器在關節驅動模組扮演重要角色，是連結動力馬達與工作機械的傳達裝置，應用在機器人的關節傳動、手臂運動和步態控制等。

機器人零件 行星滾柱螺桿最貴

台灣的精密行星減速器廠商為台灣精銳與利茗機械，台廠的諧波減速機是盟立、上銀、宇隆、利茗機械。鈞興-KY是機器人的齒輪、減速機齒輪與研磨機齒輪。和大先前傳出將供應特斯拉Optimus機器人關節型手臂減速機構，能率集團旗下的IKKA投入發展機器人減速器齒輪，積極開發下一代機器人產品。百達機器人在台應用初期主要進駐機場試營運，百達計畫讓負責機器人業務的子公司Kabam獨立上市掛牌。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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