颱風接連來蔬果價格攀高　11月CPI漲勢擴大年增2.08%

13檔海外ETF創新高 00909、00757今年漲幅破5成

美股搶搶滾，13檔海外ETF今（5）日各擁題材股價創新高，《ETtoday新聞雲》盤點這13檔標的今年來漲幅發現，以國泰數位支付（00909）漲幅超過61.04%表現最佳，統一FANG+（00757）也有逾5成以上報酬。

聯電11月營收200.49億元、月減6.19％ 居台股賣超第一大

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布11月營收，聯電11月營收為200.49億元，月減6.19％，但年增6.71％，聯電累計今年前11個月合併營收為2133.37億元，較去年同期成長約3.79％。

憂川普加關稅 群光：客戶提前拉貨有助年底業績

受傳統季節性因素影響，群光今天公告11月營收新台幣86.3億元，年增5%，但月減7%，創下近4個月新低。不過群光表示，國際筆電品牌客戶擔憂美國總統當選人川普可能的新關稅政策，近期筆電相關產品陸續收到客戶加單需求，有助年底業績加分。

大立光11月營收60.12億元 月減8%、年減11.4%

手機鏡頭大廠大立光（3008）自行結算十一月合併營收為60.12億元，較上月營收衰退8%，較去年同期衰退11%；前十一月累計合併營收538.13億元，較去年同期成長22%。

漢翔岡山廠傳認證過期 公司：審核中、不影響交貨

漢翔（2634）肩負國機國造的重責大任，今傳出位在岡山發動機廠產線NADCAP認證過期，導致交貨時程受到嚴重影響，但對此，漢翔發出聲明澄清，目前NADCAP尚在審核過程，發動機廠生產及交貨並不造成影響，亦不影響今年營收。

廣越11月營收年增46％ 訂單能見度到明年Q2

羽絨衣代工廠廣越（4438）公告11月營收，單月合併營收為10.31億元，年增46％；累計今年前11月合併營收153.42億元，年減2.55％。

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5% 中籤戶現賠4萬

支付股龍頭連加網路（LINE Pay，股票代號7722）今（5）轉上市首日，不過因賣壓沈重，開盤15分鐘跌逾43元或8.5%，股價最低來到465元，不見新上市股常有的蜜月行情。

抽中賺萬元！2檔申購陸續起跑 大井泵浦價差大

抽籤紅包又來了，本周共有2檔股票辦理公開申購，分別是易飛網（2734）及大井泵浦（6982），其中以大井泵浦（6982）價差逾萬元最高，抽中1張可賺約1.1萬元。

推亞洲資產管理中心 金管會開放高資產客戶外國債可借外幣

為推動我國發展為亞洲資產管理中心，在「留財與引資」並重方向下，金管會加速推動私人銀行業務計畫，開放獲准辦理高資產客戶財富管理業務之銀行得受理高資產客戶以本人持有之外國債券、境外結構型商品，以及外幣計價結構型債券等3項金融商品為擔保辦理外幣授信業務。

榮成11月營收年增6％ 看好紙價後市繼續維持上行態勢

榮成（1909）今日公告11月營收，單月合併營收為41.76億元，年增6.62%％，受業外匯損影響，合併稅前虧損5867萬元，每股稅前虧損0.05元；累計今年前11月合併營收為436.27億元，年增2.98％，合併稅前虧損2.85億元，每股稅前虧損0.22元。