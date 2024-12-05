漢翔岡山廠傳認證過期　公司：審核中、不影響交貨

▲漢翔公司。（圖／漢翔公司提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢翔（2634）肩負國機國造的重責大任，今傳出位在岡山發動機廠產線NADCAP認證過期，導致交貨時程受到嚴重影響，但對此，漢翔發出聲明澄清，目前NADCAP尚在審核過程，發動機廠生產及交貨並不造成影響，亦不影響今年營收。

漢翔表示，為避免品質風險，全公司之品保作為必須一致，本公司於2022年起導入品保管理一元化，並依此管理方式進行組織變革。相關變革客戶均同步收到通知，並理解此調整屬於內部管理作為，對於發動機產線之品質標準並無變動。

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漢翔指出，該名員工爆料所述NADCAP化學製程屬於第三者例行性查核（具公信力的獨立認證機構進行查核），本公司於今年11月上旬接受排定之年度稽核，該項查核給予之澄復時間，原本即律定在11月28日，本公司已於規定期限內完成缺失申覆及改善回覆。目前NADCAP尚在審核過程，對本公司之改善回覆已陸續審核認可，所有程序均屬正常流程，並非爆料者所言證照過期且未再取得認證。

漢翔指出，公司主要客戶如GE、RR、Honeywell等，均同意本公司持續生產及交貨，並非如爆料者所稱「僅部分客戶允許」、「失去重要客戶支持」云云。

另爆料指出，「勇鷹高教機專案結束後，漢翔預計釋出7000多人力」，漢翔強調，公司全體員工即為7000餘人，並非所有同仁都屬於該專案，且本公司均已做好人力運用規畫及業務拓展作業。顯見此則爆料刻意危言聳聽，有意為之，以片斷資訊誤導媒體及社會大眾。此類爆料如屬本公司員工所為，實難理解。

漢翔重申，本公司發動機廠生產及交貨並不造成影響，亦不影響本公司今年營收。爆料所稱並非事實，為避免誤導社會大眾視聽，特予以說明。