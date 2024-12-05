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操盤手亮牌投信績效大反攻　主動型基金年底作帳大解析

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．張興華

台股揮別11月受美國川普準總統就任前談話效應影響，加權指數共計下跌577.93點，如今正式跨入年底12月份，在外資回補台指期空單7350餘口，並中止連四日賣超於本月2日起連二日買超，共計433.6億元，投信則是持續加碼買超，從盤面上分析外資與投信近日買賣超布局的個股，可以看出年底作帳行情已正式啟動，並點燃台股12月份的多頭氣勢。

台股11月遭遇美國大選落幕共和黨候選人川普順利當選回鍋白宮，市場預期川普2.0關稅政策對台股科技供應鏈族群造成的干擾影響，以及川普11月下旬再度談到為防堵中國貨物借地銷往美國，將再對中國、墨西哥和加拿大加徵10%及25%關稅，再讓台股科技供應鏈陷入空頭盤整。

內資唱旺台股年底行情

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經歷了兩波震撼，所幸輝達(NVDA)公布FY2025第三季財報雖不如市場超高預期，但至少與原先預測值相當並超前一些，而川普上任將對鄰國加稅問題，也被視為上任後的談判籌碼，其效應也逐步被市場消化，包括美國本周公布的11月製造業採購經理人指數為48.4已朝正向發展，並符合市場預期。因此，國內券商法人表示，2024年12月的美股與台股，外在干擾因素減少下，都將回歸到市場基本面，同時也進入季底與年底作帳時節，沒有理由看衰台股年底這波走勢。

理周投研部指出，從近日盤勢外資與投信積極布局的重心，除了台積電(2330)及CoWoS相關設備供應鏈族群如萬潤(6187)、辛耘(3583)、弘塑(3131)及志聖(2467)外，具有獲利業績題材及相關供應鏈概念股題材的中小型個股，更是法人積極買進的焦點股，其中多檔個股更為國內多支投信基金鎖定持有的主要成分股，從台股盤面上分析自11月中旬以來，法人「低買高賣」的標的股，都有大型基金前10大排名成分股的身影，足證投信法人作帳行情早已悄然啟動。

盤點投信法人認養股

針對投信法人年底作帳行情部分，主要觀察台股相關各檔基金的績效與基金持有的成分股。目前基金區分為「主動型基金」與「被動型基金」，兩者差異在主動型基金係依賴基金專業經理人的專業知識與判斷能力選股，藉由其專業智能實現超越市場的平均回報。而被動型基金則是追蹤特定指數，最終目的是期望與市場同步表現。


圖片來源：Pixabay

※精彩全文，詳見《理財周刊》1267期，2024.12.06出刊。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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