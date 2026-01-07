黃仁勳口頭允諾「收北市府邀請」　願出席北士科總部簽約

▲輝達創辦人黃仁勳接受媒體問答。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／拉斯維加斯報導

輝達創辦人黃仁勳今日在CES展會中進行全球媒體問答，除了再次點名晶圓代工龍頭台積電（2330）的重要性外，針對近日傳出他即將再度來台，並參與台灣總部簽約記者會，他則表示，如果有收到台北市的邀請，應該會出席，屆時黃仁勳在台灣除了參加簽約記者會外，還將參加輝達尾牙，也傳出可能會再次舉辦兆元宴，預料訪台行將再次刮起黃仁勳炫風。

至於談到剛亮相的Rubin晶片，黃仁勳則說，這是公司史上最複雜的系統，雖然現在進入可量產的階段，但還是要持續進行驗證和優化，不過儘管困難，他還是充滿信心，他更預期，先前從Hopper到Blackwell，讓效能提升10倍，但推論成本卻下降10倍，從Blackwell到Rubin，也有望再次實現。

黃仁勳也重申，在AI時代，未來發展的限制除了算力本身，還有能源，不過現在每一代產品在效能提升10倍同時，功耗卻僅翻倍，以此計算，每一瓦電力能夠提供的算力其實提升了五倍之多，換句話說，同空間大小或同電力的資料中心，仍能創造更大的營收。

談到近日記憶體短缺，黃仁勳則說，輝達現在和所有主要記憶體供應商都有合作，其中在高頻寬記憶體（HBM）部分，更是全球第一家，也是唯一的HBM4用戶，輝達也和記憶體供應夥伴建立規畫來確保新產品量產，輝達的供應商也正全面擴產配合，而且表現非常好。

最後談到外界關注H200向中國出貨議題，黃仁勳則說，他對中國市場保持務實態度，一切都看訂單表現，他認為這不需要太多表示，因為採購單就會說話。