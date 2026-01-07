ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電跌40元至1665　台股跌164點後收斂逾百點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（7日）以30412.32點開出，指數大跌163.98點，跌幅0.54％。指數隨後迅速收斂至下跌48.4點，報30572.9點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1665元，跌幅2.35％；鴻海（2317）上漲1.5元至237.5元；聯發科（2454）上漲5元至1490元；廣達（2382）維持平盤來到282元；長榮（2603）上漲0.5元至190元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲484.9點或0.99％，收在49462.08點；標準普爾500指數上漲42.77點或0.62％，收6944.82點；那斯達克指數上漲151.35點或0.65％，收在23547.17點；費城半導體指數上漲204.48點或2.75％，收7650.93點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 49462.08 ▲484.9 ▲0.99%
S&P500 6944.82 ▲42.77 ▲0.62%
NASDAQ 23547.17 ▲151.35 ▲0.65%
費城半導體指數 7650.93 ▲204.48 ▲2.75%

資料來源：證交所

