台積電跌40元至1665　台股跌164點後收斂逾百點

記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（7日）以30412.32點開出，指數大跌163.98點，跌幅0.54％。指數隨後迅速收斂至下跌48.4點，報30572.9點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1665元，跌幅2.35％；鴻海（2317）上漲1.5元至237.5元；聯發科（2454）上漲5元至1490元；廣達（2382）維持平盤來到282元；長榮（2603）上漲0.5元至190元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲484.9點或0.99％，收在49462.08點；標準普爾500指數上漲42.77點或0.62％，收6944.82點；那斯達克指數上漲151.35點或0.65％，收在23547.17點；費城半導體指數上漲204.48點或2.75％，收7650.93點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49462.08
|▲484.9
|▲0.99%
|S&P500
|6944.82
|▲42.77
|▲0.62%
|NASDAQ
|23547.17
|▲151.35
|▲0.65%
|費城半導體指數
|7650.93
|▲204.48
|▲2.75%
資料來源：證交所
