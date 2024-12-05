快訊／威力彩「頭獎2億」開獎了　對中7碼立刻翻轉人生

13檔海外ETF創新高 00909、00757今年漲幅破5成

美股搶搶滾，13檔海外ETF今（5）日各擁題材股價創新高，《ETtoday新聞雲》盤點這13檔標的今年來漲幅發現，以國泰數位支付（00909）漲幅超過61.04%表現最佳，統一FANG+（00757）也有逾5成以上報酬。

聯電11月營收200.49億元、月減6.19％ 居台股賣超第一大

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布11月營收，聯電11月營收為200.49億元，月減6.19％，但年增6.71％，聯電累計今年前11個月合併營收為2133.37億元，較去年同期成長約3.79％。

憂川普加關稅 群光：客戶提前拉貨有助年底業績

受傳統季節性因素影響，群光今天公告11月營收新台幣86.3億元，年增5%，但月減7%，創下近4個月新低。不過群光表示，國際筆電品牌客戶擔憂美國總統當選人川普可能的新關稅政策，近期筆電相關產品陸續收到客戶加單需求，有助年底業績加分。

大立光11月營收60.12億元 月減8%、年減11.4%

手機鏡頭大廠大立光（3008）自行結算十一月合併營收為60.12億元，較上月營收衰退8%，較去年同期衰退11%；前十一月累計合併營收538.13億元，較去年同期成長22%。

漢翔岡山廠傳認證過期 公司：審核中、不影響交貨

漢翔（2634）肩負國機國造的重責大任，今傳出位在岡山發動機廠產線NADCAP認證過期，導致交貨時程受到嚴重影響，但對此，漢翔發出聲明澄清，目前NADCAP尚在審核過程，發動機廠生產及交貨並不造成影響，亦不影響今年營收。

廣越11月營收年增46％ 訂單能見度到明年Q2

羽絨衣代工廠廣越（4438）公告11月營收，單月合併營收為10.31億元，年增46％；累計今年前11月合併營收153.42億元，年減2.55％。

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5% 中籤戶現賠4萬

支付股龍頭連加網路（LINE Pay，股票代號7722）今（5）轉上市首日，不過因賣壓沈重，開盤15分鐘跌逾43元或8.5%，股價最低來到465元，不見新上市股常有的蜜月行情。

抽中賺萬元！2檔申購陸續起跑 大井泵浦價差大

抽籤紅包又來了，本周共有2檔股票辦理公開申購，分別是易飛網（2734）及大井泵浦（6982），其中以大井泵浦（6982）價差逾萬元最高，抽中1張可賺約1.1萬元。

世芯-KY抱6交易日一張賺逾43萬被盯上 5檔千金股並列注意榜

證交所、櫃買中心今（5）日公告35檔注意股，其中5檔千金股入列，以IC設計股世芯-KY（3661）6個營業日收盤價差超過435元、換算一張抱6交易日海賺43.5萬元，引發市場熱議。

快訊／中租控股首次出手訂造3艘散裝船 擴大船舶出租業務

業界指出，台灣的中租控股旗下子公司近日向江蘇揚州的新大洋造船廠訂造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船，另向南通的象嶼海裝訂造1艘同型船，每艘造價約3500萬美元，預計2028年交船。該集團目前擁有的船隻，都是二手船。