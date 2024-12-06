中菲行11月營收年月雙增　寫下25個月來新高

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）公布11月營收，單月合併營收為28.15億萬元，年增43.6％、月增2.5％，寫下25個月來新高，且貨運量年增3成；累計今年前11月合併營收為252.14億元，年增28.8％。

中菲行表示，11月空運市場前3周維持相對平穩，但自11月中下旬起開始回升，飛往美國與歐洲的運價大幅上漲，AI及智慧運算相關產品持續帶動需求。

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中菲行指出，11月海運市場，由於川普政府威脅加徵中國產品關稅，加上美國東海岸與墨西哥灣沿岸地區可能發生第二次罷工，貨運量因而激增，零售商預計將在2025年農曆年前加強庫存的增加。

中菲行提到，為提供多元產品滿足客戶需求，運用AI及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長；展望未來，中菲行憑藉超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長、創造高峰。

此外，中菲行同時為盡地球公民的義務，攜手國泰航空，加入其企業可持續航空燃油（SAF）計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。