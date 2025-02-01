月收入35K「可存1萬」還能出國！網見1細節開嗆：領多少沒差吧

▲原PO直呼35K很夠用。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

薪水至少要達多少，每個月才夠用呢？近日有網友發文透露，即便他月收入大約落在35K，但每個月都還是能存1萬元，甚至每半年就能出國一次，因此對他來說，這樣的薪水完全夠用！只是貼文曝光後，大票網友都直搖頭。

這名網友在Dcard上，以「月薪三萬五完全夠用」為標題發文，提到他的底薪是32K，獎金則有3000元至4000元左右，也就是月收入大約是35K。他透露自己目前住在小套房，每個月要背1萬2000元的房貸，至於伙食費，則是使用媽媽給的信用卡來負擔。正因如此，原PO每個月都可以存下1萬元，甚至每半年就可以飛到日本玩一次，3萬5000元的薪水對他來說，非常夠用。

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貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「不是完全夠用，而是你拿其他人的錢消費」、「把生活成本轉嫁給媽媽，講得一副自己多厲害」、「我一個月賺5萬，也存了5萬，因為我吃喝也都花家人的」、「啃老，月薪多少沒差吧」、「有本事不要靠家人給的贊助，再評估自己賺的錢是否夠用」。

另也有網友回應，「沒有出門、一般花費，蠻夠的，但是出門玩、記帳APP餘額可能會負值」、「但3萬5真的夠用，平常吃飯+偶爾出去玩大概1萬，交通跟租屋大概1萬，保險、寵物和一些哩哩摳摳的也大概1萬，還有5000元可以存」。