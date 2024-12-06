ETF成投資新寵　調查：7成年輕人近1年才投入

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

中華經濟研究院今天發布「國人安心樂活享退調查」結果指出，未退休族群受訪者平均實際累積存款約324萬元，距離理想可安心退休差距達1024萬元；調查也發現越來越多投資人選擇以ETF方式投資，其中未退休族群2017年ETF占台灣人投資理財比重僅1.44%，2024年已快速攀高到55.7%。

調查也顯示，台灣投資理財有走向年輕化趨勢，ETF成為投資人新寵，24歲以下ETF投資人，有將近7成是最近1年才開始投資ETF。

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富邦投信從2017年起委託中經院，針對不同世代退休理財進行專案研究，今年進入第8年。計畫顧問、台經院董事長吳中書今天表示，目前台灣65歲以上占總人口比例為19.2%，推測最快2025年就會超過2成，正式邁入超高齡社會。

吳中書說，目前台灣人還是相當仰賴政府退休金，隨高齡人口增加，政府的財政壓力攀升，未來光靠政府退休金恐不足以支應退休生活所需，民眾應提早展開退休理財規劃。

根據調查，台灣投資理財確實有走向年輕化趨勢，尤其過去幾年的多頭行情，得到更多投資人認同，越來越多投資人選擇以ETF方式進行投資。以未退休族群來看，2017年ETF占台灣人投資理財比重僅1.44%，2024年已快速攀高到55.7%。

進一步分析台灣ETF投資人，有30.6%是近1年開始投入，34.91%是最近1年至未滿3年，也就是將近2/3的ETF投資人是最近3年才開始投入，尤其24歲以下的年輕族群，有將近7成是最近1年才開始進入市場。

富邦投信董事長黃昭棠表示，年輕人最大的本錢就是時間，時間複利是年輕人最好的投資利器，他建議投資人回歸初心，退休理財越早開始越好，可以享受長期複利效果的好處。

此外，根據中經院調查，雖然國內對於退休理財的觀念提升，但理想與現實之間還是有滿大差距，已退休族群方面，受訪者平均實際累積的存款為新台幣686萬元，但理想可安心退休的存款為1057萬元，兩者差距371萬元；至於未退休族群部分，平均實際累積存款約324萬元，但理想可安心退休的存款為1348萬元，兩者缺口更高達1024萬元。

中經院建議民眾應及早進行個人理財投資計畫，降低對政府退休金的依賴，以擴展退休後擁有更豐裕的財務保障。