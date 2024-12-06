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台日戰略合作！　宣捷幹細胞結盟日集團JSMHD成立跨國合資公司

▲▼宣捷幹細胞結盟日集團JSMHD成立跨國合資公司。（圖／記者高兆麟攝）

▲宣捷幹細胞結盟日集團JSMHD成立跨國合資公司。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

由宣明智創辦的宣捷幹細胞生技（4724）今日宣布與日本JSMHD集團簽署合資契約，攜手成立「宣心生醫」（JS-MERIBANK），企圖大舉擴張亞洲事業版圖，加速國際化的腳步。

宣捷幹細胞董事長宣昶有表示，再生醫學領域正以前所未有的速度蓬勃發展，為醫療科技帶來一系列革命性的突破。在這個快速進展的領域中，為提高宣捷在生技產業的競爭優勢，與日本JSMHD集團跨國戰略合作，日方擁有等級最高、規模最大的細胞製備中心（CPC, Cell Processing Center）、及AI細胞自動培養技術，此次合作將擴大彼此的專業及服務領域，提升核心競爭力。

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日本JSMHD集團總部設立於東京銀座，提供健康照護全套解決方案，在醫療領域已深耕30餘年，並在日本當地擁有12家診所；集團董事長櫻宗佐指出，作為醫療創新企業，JSMHD利用最先進的科學技術，並考慮地域和文化的差異，透過高端健檢服務，為健康課題給予全面解決方案．對全球全人類的健康長壽做出貢獻，是JSMHD的唯一使命。

宣昶有強調，他們有眼光和決心，盼以中日合作模式起頭，逐漸拓展美國、中國、東南亞、中東、非洲、歐洲、美洲各國市場，全方位推動醫療照顧產業升級，創造互利雙贏。

宣捷在幹細胞儲存事業、細胞新藥開發方面，擁有10年強勁專業，挾帶基本面優勢；而日本JSMHD集團在醫療器材、健康照護、再生醫療等方面同樣擁有豐富經驗。有著雄厚生技生醫實力的雙方，整合雙方資源，將共同寫下中日國際合作新模式。

關鍵字： 宣捷幹細胞

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