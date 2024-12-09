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00967B、00968B、00969B今掛牌　具收益避險配置作用

▲美金,美元,usd,us dollars。（圖／路透）

▲債市處於高殖利率，具收益避險效果。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

元大優息美債(00967B)、元大優息投等債(00968B)，以及敏銳反映債券價差的元大零息超長美債(00969B)於今（9）日掛牌，其中00967B、00968B採月配息設計，預計2月進行首次除息，面對股市持續挑戰新高、債市仍處相對高殖利率之際，提供收益避險配置效果。

00967B為國內首檔月配息美債ETF，與00968B同步掛牌後，兩檔首次配息時程預計為2月中旬除息、3月初領息，元大投信指出，據彭博資訊截至12月6日，美國10年期公債殖利率達4.15%，長天期投資等級債因具有信用利差，殖利率更來到5%至6%水準，相對台股大盤殖利率具有配置吸引力，應對潛在景氣變數，亦提供固定收益避險效果。

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不同於股票型ETF配息受成分股配發股利狀況左右，債券只要發行機構不違約，都會每期固定支付債息，因此創造債券ETF相對穩定的配息能力。美國公債由美國政府所擔保，投資等級債則具備高信評、低違約率特性，同時海外債券ETF配息計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人750萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，也免繳二代健保補充保費*。

針對債市展望，00967B ETF研究團隊認為，對比川普第一任期2017財年與剛結束的2024財年，美國政府支出膨脹近7成，其中利息支出更增加2.4倍，讓川普政府將以縮小財政缺口為首要目標，包括任命特斯拉執行長馬斯克主導政府效率部，下屆財政部長亦提出縮減赤字計畫，相關政策正式上路將減緩通膨壓力，2022年以來不斷推升的發債趨勢可望扭轉，利於債市於緩降息環境中的表現。

元大投信指出，本次掛牌的00967B、00968B，標的指數均納入債券票息率高低進行篩選，以最大化指數殖利率為目標進行權重調整，應對可能的降息循環具有收益優勢；而針對追求債券價格潛在上漲機會的投資人，則可選擇00969B，所投資的長天期零息美債距到期日大於25年，存續期間較同條件附息債券長，因此價格反映殖利率變化波動更為敏銳，適合於利率環境下行階段追求債券價格潛在上漲機會的投資人。

元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估，參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，且各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。
 

關鍵字： 美債債券ETF收益避險高殖利率

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