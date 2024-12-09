比特幣波動超過美股3倍　會計師示警投資2件事

▲比特幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

川普當選下任美國總統，激勵近期比特幣大漲突破10萬美元，本月一度創下10萬3900.47美元新高，台北時間今（9）日上午11點左右回檔在9萬9321美元附近表現。會計師示警，比特幣在前一波空頭走勢當中震盪劇烈，曾有短短一年大跌逾7成的紀錄，跌幅是同期間美股標普五百指數的3倍以上，這類虛擬資產暴漲暴跌特性明顯，提醒投資虛擬資產時須留意波動風險與監理機制二個關鍵面向。

美國證管會在2024年1月核准多檔直接投資比特幣的ETF在美國上市，成為加密貨幣重大里程碑，2024年7月美國證管會再批准多檔乙太幣現貨ETF的上市申請，除了美國外，加拿大、澳洲、香港等地交易所也有虛擬資產現貨ETF陸續掛牌。

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隨著海外的交易所陸續有虛擬資產現貨ETF掛牌，相關風潮也引發國人是否可透過券商「複委託」投資這類ETF的討論。金管會審慎考量後，於9月底宣布開放「專業投資人」複委託投資海外掛牌的虛擬資產現貨ETF。所謂專業投資人包括專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、屬於專業投資人的法人或基金、及屬於專業投資人自然人（財力新臺幣3,000萬元以上）等。

虛擬資產畢竟不是一般人熟悉的傳統金融資產，金管會這次開放也是以「專業投資人」先行，主要還是考量虛擬資產性質多元且價格波動大，投資風險較高。虛擬資產波動到底有多大呢？以當中最具代表性的比特幣為例，2021年11月來到前一波多頭的高峰，最高一度見到69,000美元價位，但是到了2022年11月比特幣卻走到波段的低谷，最低來到15,476美元，波段跌幅高達77%，只剩不到高點時的四分之一，波動相當驚人。

隨著全球股市在2023年升溫，比特幣也有開始加溫走勢，加上美國證管會在2024年1月核准多檔比特幣現貨ETF在美國上市，掀起一波加密貨幣熱潮，而美國總統選舉確定由川普當選後，比特幣更是一飛沖天，在12月上旬已經突破10萬美元整數大關，創下歷史新高價。

以同期間的美股標準普爾五百指數對比，標普五百2021年11月高點4,743點，到了2022年11月低點3,698點，這段期間的跌幅約22%，遠遠低於比特幣（同期間比特幣跌幅77%，是美股標普五百指數的3倍以上）。之後標普五百指數自低點反攻，到了2024年12月上旬高點6,089點，波段漲幅近65%，也遠遠低於比特幣倍數大漲的表現。兩相對照，比特幣這類虛擬資產在多頭時漲得多，但是空頭時跌得也深的特性，對投資人是相對較大的波動風險。

從監理面而言，提供虛擬資產服務業者（VASP）登記制提前至11月底上路，VASP業者必須向金管會登記核准後，才能提供虛擬資產服務，否則將面臨2年以下有期徒刑，拘役或併科新臺幣500萬元以下罰金。此外，金管會預計2025年6月將虛擬資產專法草案報送行政院審議。

安永聯合會計師事務所金融服務產業負責人、主任會計師張正道指出，隨著相關的監理機制雛形越來越清晰，開放國人投資虛擬資產的大方向也會明朗。不過，虛擬資產仍具高波動特性，未來如果開放一般民眾投資，仍要審慎評估自身風險承受度。

安永聯合會計師事務所風險諮詢服務執行副總經理高旭宏也表示，投資虛擬資產時，有兩個面向必須留意：

一、波動風險：虛擬資產在目前被廣泛認知為一種商品，而此類商品在不同時機與監管動向下，漲跌不具漲跌幅限制而相對劇烈，交易風險高，從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。

二、監理機制：投資人如透過境外虛擬資產交易平台進行交易，這些境外平台非依國內法令設立的機構，可能也未受到外國主管機關監理，加上相關商品是在境外提供，交易資訊透明度不高，建議投資前應審慎考量交易平臺的營運地監理審慎程度與業者的法令遵循狀況。