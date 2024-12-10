空巴A320家族市占率逾6成　拚2027年月產75架單走道飛機

▲空中巴士德國漢堡廠產線。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

空中巴士（Airbus）目前約有100架飛機由台灣航空公司營運，其中華航（2610）與空巴合作緊密，除了是A350主要營運的航空公司之一，2021年也引進A321neo，並將迎來第15架交機，顯見單走道客機需求暢旺，A320市占率超過6成，為因應客戶需求，力拚2027年月產能達75架單走道客機。

空巴目前在全球共有8條產線，分別為德國漢堡4條、法國吐魯斯2條、美國阿拉巴馬州莫比爾1條、中國天津1條，明年會在美國及中國各增加1條，屆時產線將會達到10條。

[廣告]請繼續往下閱讀...

空巴單走道客機主管Antonio Da-Costa表示，德國漢堡是A320家族的主要生產基地，目前已出售約1.9萬架，派飛長短航程不同航線，在單走道飛機裡，A320neo市占率達62％；過去幾年來，空巴不停投資、在A320家族進行創新，比如說增加10％的座位、增加2500海哩的航程、減碳20％、減少50％噪音等。

Antonio Da-Costa指出，A321neo待交機訂單增加到7成以上，也就是目前要交貨的飛機數量；而整個A320家族系列在2021年月產45架，預計到2027年，目標月產75架單走道飛機，相當於每天要生產3架飛機，因此需要和供應鏈密切全面合作，才能確保產量達到目標。

Antonio Da-Costa坦言，疫後需求恢復太快，要重回產量有很長的路要走，因此會密切合作趕上進度，也為了確保零組件都可以如期送達，會把員工派去供應商了解，把資訊回饋給空巴，以確保能夠如期交機。

此外，空巴的全新機型A321XLR擁有超長航程，可飛航4700海哩（約8704.4公里）、11小時，且與前一代飛機相比，可把耗油量降低3成，第1架已經交給西班牙伊比利亞航空（IBERIA），現在已派飛越大西洋航線，包括波士頓、也會飛到華盛頓杜勒斯機場等；目前在全球已接到超過500個訂單，也持續跟世界上各家航空公司洽談中。