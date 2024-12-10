大車隊前11個月營收年增5.2%　春節前居家清潔等優惠多

▲55688生活大管家年前大掃除早鳥優惠開跑，打開55688 APP點選「居家清潔」，家電清潔加購最低79折起。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)11月份合併營收為2.56億元，年增1%；累計1月至11月合併營收為27.3億元，年增5.2%。集團宣布55688 APP正式升級，推出的找專家介面提供上千種生活服務媒合，旗下潔衣家、居家清潔、全球快遞等春節前優惠多

大車隊表示，今年前11個月營收年增5.2%，除因司機總數持續增長、致使計程車與多元車派遣任務同步上揚之外，在快遞運送與酒後代駕等各項民生需求媒合數量亦持續走揚。55688集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數28,000人以上，市占率達30%，同時55688 APP用戶數規模達720萬以上。

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即日起，55688 APP正式升級，推出的找專家介面提供上千種生活服務媒合，包含室內設計、瑜珈課程、行銷企劃、家電維修、空拍攝影、多國外語翻譯、跑腿代辦等，都能在55688 APP找到生活問題的解方，更有嶄新推出的機場接送、即時快遞等交通物流服務，全面滿足消費者的多元生活需求，打造更方便的一站式生活服務媒合平台，不僅幫助用戶節省時間和精力，也為服務提供者創造更多商機，實現雙贏。

55688不只提供全方位的生活服務媒合，更致力於與社會共創全方位的綠色經濟，在55688 APP上提供1.3萬輛「節能減碳車」服務，等於每2台就有1台節能減碳車，以及有系統後台提供減碳車的里程數，讓企業用戶達成淨零目標更加便利。

台灣大車隊在台北市、台南市、高雄市政府舉辦的計程車優良駕駛評鑑中，共20位計程車駕駛獲獎，是獲獎人數最高的品牌計程車隊。大車隊表示，為了保障民眾乘車權益，提醒民眾選擇重視品牌與訓練的車隊搭乘， 55688 APP內有設置大型建築物的建議上車點，例如大巨蛋等，方便民眾前往搭乘。

55688集團優惠訊息包括：

一、55688潔衣家：即日起至12月底，使用55688 APP點選「衣物送洗」後選擇「超商送洗」，輸入序號241291享9折優惠。

二、55688代駕：使用APP的「代駕服務」，新戶首趟10公里免費，點選付款與優惠並輸入優惠碼NEW440，現領代駕金440元，加入55688代駕官方LINE帳號，還能參加「邀好友享優惠」活動，最高可拿代駕金600元。

三、55688生活大管家：年前大掃除早鳥優惠開跑，打開55688 APP點選「居家清潔」，家電清潔加購最低79折起。

四、全球快遞春節送禮，雙北地區均一價只要120元。

五、55688保修12月中推出「55688愛車守護迎新春」，愛車換油套餐1,220元起，購買指定固特異輪胎款式四條送20吋行李箱，凡進廠消費不限金額即加贈車室臭氧殺菌服務乙次、麥當勞得來速VIP卡一枚，數量有限送完為止。