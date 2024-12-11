勞部公務員輕生爆「打假卡」爭議　洪申翰：人事主任一併調離

▲勞動部長洪申翰。（圖／翻攝勞動部）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動部長洪申翰今（11）日指出，勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容霸凌致吳姓公務員輕生，其中該名公務員生前實際加班估已超過80小時，洪申翰說：「我們會建議人事行政總處將北分署的人事室主任調離現在的主管職務。」

39歲吳姓公務員輕生後引發「打假卡」爭議，洪申翰表示，勞動部北分署提供的加班紀錄上看到衪沒有加班申請，但不滿足這個加班紀錄，所以特別調了門禁卡，實際看上班時數問題，恐怕超過80小時以上，這裡面當然有「明明有加班、卻不報加班」的狀況，過去北分署也有其他狀況。

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洪申翰說：「我們現在看到的狀況是，整個分署狀況，人事有很極不尋常的狀況，現在的人事主任要調離主管職。」

加班出勤紀錄上希望不要有不實的情況，這部分我們當然要來做更系統性的要求。

我們在相關紀錄裡面，看到第1時間謝前分署長往上回報裡強調「吳員輕生是個人因素，與工作或同事無關」，這樣的調查內容和我們這次結果完全相反。

「我們是從吳員的角度去看，衪到底經歷了什麼，而不是輕信壓迫者的說法。」洪申翰表示，這樣的調查，才能看清楚究竟發生了什麼。

另外，洪申翰也指出，報告正式公布前有向家屬說明，家屬表達「理解」，他們也想要還原實際訊息，我們希望有這分報告不要引發過多猜疑、不必要的誤會。

洪申翰強調，「這份報告和訪談，可以看到吳姓公務員非常非常認真良善的特質，這樣優秀的公務員最後遭遇工作壓力、錯誤任務指派，非常遺憾。」

謝宜容直接把智能就服專案交給資訊小組主責，這是指派上的錯置，要做的話應該給業務同仁，因為這個專案用意是什麼，她都說不出來，這是本來就做不出來的專案。然而，隨著羅東就服站即將運作的壓力愈來愈近，吳姓公務員生前就有表達「如果交不出來，那就自我了斷」，明確事實資訊可做為有關聯的判斷。

另外，就安基金、經費挪用與涉及貪瀆問題，洪申翰表示，由於檢調已開始查，但檢調說其中涉及刑責，勞動部暫緩調查由他們優先。

洪申翰表示，會帶著這個調查報告，去做吳員因公殉職的申請。勞動獎章的部分，「我們也會來處理。」