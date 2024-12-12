享美國經濟紅利！00945B「暴力年化配息8%」　打趴高股息ETF

▲純美國怪物級ETF凱基00945B，暴力年化8%，打趴一籃子高股息! （圖／Pexels提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前表示「美國經濟看起來狀況更好」，想要賺取美國經濟好的紅利，投資專家建議可以買進美非投資等級債券，以市場熱度很高、採月月配的凱基美國非投等債ETF（00945B）來看，自掛牌以來連續6個月配息每單位0.102元，年化配息率8%，有別於高股息ETF頻傳股息縮水窘境。

全球經濟與美國息息相關，聯準會主席鮑爾就透露，目前的美國經濟比9月宣布降息時還要更好，就業市場風險下降，成長力道更強烈，但他認為沒有必要急著降息，不過也暗示降息趨勢不會變。

在此刻美國經濟正好的時候，想賺取紅利，就有專家建議可以買美國的非投資等級債券，以00945B這檔熱門債券ETF已經是連續6個月配息每單位0.102元，等於一張ETF可領到102元，年化配息率超過8%，實力相當驚人。。

而00945B之所以配息這麼誘人，當然就是要歸功於美國的強勁經濟表現，因為該檔ETF就是鎖定純美國國內的非投資等級企業債券，而美國在降息後，各大貸款利率都下降，企業債務負擔減輕，加上經濟好，營收不斷創新高，大幅提升美國企業的償債能力。

換句話說，買到00945B，等於是投資世界的經濟中心-美國，只要能掌握美國就能控制全世界的經濟脈動。

另使00945B表現優異的一個因素，就是此檔債券ETF一開始就排除了CCC評級的垃圾債券，初步剔除高風險標的，再來是設定最低票息4%的門檻，因此想進入到00945B俱樂部，得要有強悍的獲利能力，再加上00945B每個月都會定審換債，確保在基金裡面的成分股都是菁英中的菁英。

00945B的高報酬，也使得幾檔月配高股息ETF相形見絀，配息下滑明顯，像是台新永續高息中小ETF（00936），最近三次配息0.08、0.08跟0.05元，對半砍後再縮水，又如中信成長高股息（00934）前一次還有0.115元的水準，這次縮水到只剩0.023元。

投資00945B還有一個好處就是可以免稅，因為這是本國註冊的海外投資基金，因此享有免稅優惠，有資產配置需求的投資人可以考慮，而若想跟上最新配息最晚要在12月16日前買進，12月17日就是除息日，預計明年1月13日就可以提前收到過年大紅包。

PS：投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。