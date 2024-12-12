Alphabet、特斯拉等4檔科技巨頭強彈創新高　納指首次突破2萬點

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美股11日（周三）漲跌互現，其中在科技股推波助瀾下，納指創歷史新高並首次收在20000點大關之上，其中亞馬遜、GOOGLE母公司Alphabet 、Meta、特斯拉創收盤新高。

由於11日公布美國消費者物價指數 （CPI） 符合經濟學家的預期，強化市場認為聯準會（Fed）下周降息預期，大型科技股帶動大漲，比特幣價格在飆升站上10萬美元。

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隨著科技股七巨頭的反彈，以科技股為主的納指漲約 1.8%，指數首次突破 20000 點。Alphabet 以上漲 10.18美元或5.46%、196.71美元作收，GOOGLE在兩天前公司宣佈研發出一款運算能力超強、適用量子電腦的晶片，量子晶片「突破性」發展，引發市場關注，股價創高連4天走揚。

特斯拉周三以上漲5.9%或23.78美元、424.770美元作收，據《彭博》富豪指數，特斯拉創辦人馬斯克資產淨值一舉增加約500億美元至4392億美元，馬斯克成為身家達到4000億美元的第一人，刷新了世界首富里程碑。

Meta以上漲2.16%或13.36美元、632.68美元作收；亞馬遜上漲5.22美元或 2.32%、230.26美元作收，均創下歷中新高。