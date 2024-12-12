聯發科爆氣走英特爾搶Apple Watch單　漲逾3%寫5個月高點

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，蘋果計劃在2025年為其智慧手錶提供衛星連接，並正在加大血壓功能的開發力度，另外，Apple Watch在某些型號上也進行了更改，從英特爾的零組件轉向聯發科公司開發的版本，聯發科也因此上漲3.3%，股價來到1395元，寫近5個月新高。

知情人士透露，衛星功能預計將出現在明年的 Apple Watch Ultra 上，該技術將使智慧手錶用戶在沒有訊號或Wi-Fi連線時透過Globalstar Inc.的衛星群發送簡訊。

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蘋果於2022年首次在iPhone 14上推出了衛星通訊功能。去年，該功能得到了擴展，可以與路邊援助提供者聯繫。蘋果今年再次升級了該功能，讓人們可以使用它透過 iMessage 給任何人發送簡訊。但這意味著登山者和其他戶外愛好者仍然必須攜帶 iPhone才能使用該技術，但現在他們只需要手錶。

Apple Watch Ultra將是首款具有衛星功能的主流智慧手錶。此舉也可能減少消費者使用獨立衛星通訊設備的理由，例如 Garmin Ltd. 的 inReach。

Apple Watch至少在某些型號上也進行了更改：從英特爾的零組件轉向聯發科公司開發的版本，這也代表蘋果首次使用聯發科的主要組件，五年多來該公司一直將聯發科評估為可能的供應商。

蘋果轉向聯發科還將包括對 5G Redcap 的支持，這是一種低層 5G 服務，針對通常不需要快速數據連接的互聯網連接設備和可穿戴設備。