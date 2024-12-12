先探／台灣加速　韓國失速

台灣與韓國這兩個亞洲經濟明星，長期以來在全球經濟舞台上並駕齊驅，然而，自2021年起，兩國的經濟表現和股市走勢開始出現明顯的分歧。

文／吳旻蓁

南韓總統尹錫悅於十二月三日晚間宣布全國進入戒嚴狀態，雖僅六小時就解除，但仍對南韓金融市場造成衝擊。受戒嚴令以及後續彈劾案未過影響，韓國股市和韓元成近期投資人倒貨標的，外資連續三天拋售韓股，累計淨拋售超達一．一兆韓元（約二四八．六億台幣）。至九日已創二三年十一月三日以來新低點至二三六○．五八；據韓聯社報導指出，僅四天時間，南韓股市市值已蒸發一二○億韓元（約二．七兆台幣），韓元對美元匯率也持續走跌，探向二五個月新低。

南韓政壇大亂鬥，可能削弱投資者的長期信心，影響韓國在國際市場上的信用評級及投資吸引力，政府若無法迅速恢復穩定，可能進一步惡化市場情緒，形成惡性循環。然而事實上，南韓股市的衰退不僅僅是源於此次的短期事件，而是更深地體現了其經濟結構性問題。與此同時，與南韓股市形成鮮明對比的是，台股所維持的強勁表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台、韓股從高峰到分歧

若回顧過往股市的走勢，二一年台灣與韓國的股市表現都達到了高峰。加權指數突破一八○○○點，創下歷史新高；而韓國的KOSPI指數同樣攀升至三三○○點。然而自此之後，兩國的股市走勢逐漸開始分道揚鑣，尤其是在ＡＩ大行其道帶旺台灣供應鏈的趨勢之下，二四年加權指數仍穩定在一七○○○點以上，反觀KOSPI卻跌破三○○○點，至約二二○○點，跌幅超過三○％。這一差距確實反映了兩國經濟基本面、產業結構及外部環境的消長。

根據彭博社報導，台股今年上漲近三○％，創下二○○九年以來最高漲幅，並拉開了與南韓之間的分歧。台股的市值目前超過南韓約九五○○億美元，隨著輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）以及OpenAI等全球ＡＩ領導者越來越依賴台灣企業供應，這一差距可能進一步擴大。

而高盛的分析報告指出，台股是亞洲中與ＡＩ領域相關性最高的市場，有超過四○家企業被納入MSCI台灣指數中，權重占比達七三％。MSCI韓國指數只有三星、ＳＫ海力士兩家公司與ＡＩ主題有關，僅占指數權重約三成。分析師對MSCI台灣的每股盈餘平均預估今年已調升三三％至歷史新高，對MSCI韓國的每股盈餘預估卻自八月以來下降五％。另，摩根大通認為，在與美國貿易戰中，台灣比南韓處於更有利位置，分析師指出，一八年美中貿易戰中，許多台灣出口品因為是美國科技業的關鍵零組件，被豁免關稅，這次可能出現類似情況。

台新投信亦指出，在ＡＩ大廠財報及展望優於預期大漲的帶動下，台股頻創歷史新高，且展望後市，企業獲利持續上修，第四季起進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，分析師估計，二四到二五年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供下檔最好的保護。若從ＧＤＰ（國內生產毛額）數據來看，由於內需穩定、外貿逐步回升，使得台灣經濟維持擴張，前三季成長率分別為六．六％、五．一％及四％，台灣經濟研究院預估今年全年成長率可望超過四％以上。明年則因基期墊高，最新預測ＧＤＰ成長率為三．一五％。

反觀韓國，儘管受企業投資與民間消費出現反彈，第三季ＧＤＰ季增○．一％，雖然勉強躲過連兩季萎縮的技術性衰退命運，但仍低於市場預期○．五％增幅；至於與去年同期相比，第三季經濟雖擴張一．五％，不過卻較第二季的二．三％成長率放緩，也遜於分析師預測的二％。

由於經濟欲振乏力，韓國央行也將二四年ＧＤＰ成長預期下調至二．二％，二五年ＧＤＰ成長率則降為一．九％，二六年一．八％，進一步反映未來的挑戰。如果該預測成立，為期五年的尹錫悅政府平均經濟年增率將降至一．九八％，也將是韓國ＧＤＰ平均年增率首度低於二％。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2330期精彩當期內文轉載》