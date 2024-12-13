00929配息大跳水！專家示警趕快撤　安全下莊方式曝光

▲超馬芭樂王仲麟說，若買高股息ETF套牢，那麼只要加總股息收益大於股價虧損，就能考慮出場。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

上半年高股息ETF遍地開花，下半年市場一片哀嚎；從原本的夢幻殖利率一路調降配息、力守保底殖利率，投資人能安全離場嗎？投資達人超馬芭樂王仲麟提出一招：只要領到的股息總收益能彌補股價減損，就能不猶豫離場。

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風靡市場一時的首檔月配型ETF-00929（復華台灣科技優息）12月的最新配息創新低！今年11月的配息金額為0.05元，年化配息率為3.36%、現金殖利率是0.28%，「調降配息不意外，資本利得不夠就有可能出現這樣的情形。」投資達人超馬芭樂一語道破配息降低的原因；事實上，今年下半年標榜高股息的ETF配息狀況都有縮水的情形。

超馬芭樂在《錢鏡你家》節目中表示，不管手上持有的是哪檔高股息ETF，到底該續抱還是認賠殺出？沒有標準答案，因為每個人對「高股息」的認知不同，「你的底線在哪裡？滿意嗎？最基本的認知是，有沒有達到官方公告的及格分數？」

像是00929公開說明書上就載明，回測過去的最低年化殖利率是6.1%，這是一個判斷標準。當然，年化殖利率6.1%是官方公告的及格分數，實務上，要問自己對6.1%滿意嗎？再低能接受嗎？

「如果不滿意，停損只是個策略，但不是唯一的策略。」他提出一招讓投資人能比較舒心的安全下莊方式，那就是當右手領到的股息總收益，能彌補左手的股價減損時。

超馬芭樂舉例，假設A小姐在7月買進00929的平均成本為18.5元，以目前股價約18元計算，左手（股價）虧損0.5元，右手（股息）領到共0.59元（0.18+0.16+0.14+0.11），「相加之後還小賺，這就可以全身而退，麻煩趕快撤，不必執著股價回到平均成本的18.5元。」超馬芭樂補充。

他提醒，這樣的方法同樣能放在其他高股息ETF標的上，「高股息資本利得用盡了，就只能靠現金股利水庫來支付。因為要等到明年第2季才有股息活水入帳，因此高股息ETF開始調降配息金額，縮衣節食，這是可預見的狀況。」當然，也有資本利得滿滿的高股息ETF可以安心抱。更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目。https://www.youtube.com/watch?v=d4eSxlzTrl0

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