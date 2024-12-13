園區帶旺周邊房市！2024Q3最新政大永慶科學園區中古屋房價指數出爐

▲「政大永慶科學園區中古屋房價指數」數據顯示，新竹科學園區近四年房價指數年增幅皆有雙位數漲幅。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

由政大不動產研究中心和永慶房產集團合作的「政大永慶房價指數」推出新的產品房價指數數據！為更全面地觀察科學園區對於區域房市的帶動，永慶房產集團攜手政大不動產研究中心，根據三大科學園區所在行政區的中古屋實價登錄資料，編製「政大永慶科學園區中古屋房價指數」並對外發表。

數據顯示，新竹科學園區近四年房價指數年增幅皆有雙位數漲幅，漲勢相當凌厲。而南科台南園區於2021Q3至2022Q3漲幅也相當凶猛，每年皆有2成以上的增幅，但自2023年Q3指數年增幅出現下滑，2024Q3指數首現負成長，當地房價是否已達高點，值得持續關注。

園區題材效應加持！ 竹科近四年Q3指數年漲幅皆逾1成

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區為台灣科技發展的重要基地，大量產業進駐後帶動龐大的人才需求，吸引不少人口湧入，帶動區域房市發展。受到2020年新冠疫情影響，及中美貿易戰牽動全球經濟，台灣受惠轉單效應，台灣科技產業斬獲豐碩、產業發展亦不斷有利多釋出，使科學園區周遭房市除自住買盤之外，亦獲得投資族群青睞，抬升周邊房市熱潮。

「政大永慶科學園區中古屋房價指數」數據顯示，新竹科學園區周遭房市近四年房價指數都有雙位數成長。郭翰分析，竹科為全台最熱的房市區域之一，擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，吸引投資、置產買盤挹注。此外，當地因受限於腹地狹小，導致新增供給有限，使當地精華地段如竹北市及有台積電進駐的寶山鄉，預售新案屢創新高，也帶動周邊中古屋價格。新竹的蛋白區及苗栗北部的竹南鎮、頭份市也受益於竹科外溢買盤，房價齊漲。



2024年Q3台中、高雄園區房價指數又現雙位數漲幅！

觀察近二年Q3三大科學園區中古屋房價指數的變化，2023年Q3三大科學園區指數漲幅有出現短期回落的現象，郭翰說明，2022-2023年受到全球經濟景氣疲軟的衝擊，且央行開始升息，台灣整體房市有所降溫，台中和高雄園區房價指數年增幅也有降溫的跡象。

至於近一年的Q3表現，台中與高雄園區指數漲幅分別為13.8%與14.2%。郭翰分析，台中園區隨著科技大廠投資及區域、生活機能逐步成熟下，剛性購屋需求持續走高。高雄園區則受益於台積電設廠的投資，帶動當地的經濟發展，園區周邊土地與房屋價格飆漲，房價有所支撐。

▲科學園區為台灣科技發展的重要基地，吸引大量就業人才湧入，帶動區域房市發展。

台南科學園區基期低 房價指數飆升明顯

至於台南園區，房價指數漲幅相當猛烈，3年間漲幅達6成。郭翰指出，台積電陸續在善化區、安定區設廠投資，土地和房產需求也應聲而起，房價自然有撐。

然而，近年來台南園區房價急漲，而薪資漲幅卻遠不及房價漲幅，當地房價也從低基期被拉抬至歷史新高點，使消費者難以再追價，因此近一年Q3台南園區指數也開始下跌，減幅為5.9%。

郭翰補充，不過，目前銀行房貸緊縮狀況持續，加上9月央行祭出第七波信用管制打炒房手段，房價可能會有下修的空間，未來幾季的科學園區中古屋房價指數值得持續觀察。

政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製的「政大永慶房價指數網站」已於永慶房產趨勢前瞻報告記者會正式公布，相關資料可參考下方連結：https://rer.yungching.com.tw/