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AI也需要光學鏡頭！　玉晶光、亞光光學鏡頭股如何受益？

▲玉晶光搶攻特殊照明市場，推出漁業用的集魚燈產品。(圖／記者高振誠攝)

▲玉晶光。（圖／資料照）

文／玩股華安

隨著人工智慧（AI）的快速發展中，輝達黃仁勳也喊未來：「人形機器人將無所不在」，從智慧型手機、自動駕駛汽車再到機器人，這些技術正改變著我們的生活。光學鏡頭也有著關鍵作用，特別是在機器人和AI影像辨識領域、以及自動駕駛。

以特斯拉自駕來說，亞光(3019)、大立光(3008)是大家都知道的自動駕駛概念股，亞光董事長賴以仁也在2024年8月表示，機器人相關鏡頭仍在測試中，這也代表光學鏡頭也會是機器人概念股的一環（亞光也是無人機概念股）。而今年META 股價表現也相當強勁，META VR 供應鏈的玉晶光（3046）則還未反應，這些無疑都是投資人的機會。
然而大立光林恩平的幾句話，打亂了市場對光學鏡頭的期望：「AI對手機鏡頭並不是一個有利的發展！黃仁勳效應我們是唯一分不到的。」

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對老實樹林恩平來說，事情或許有他一定的道理，但對一般的消費者而言，手機鏡頭到了目前的規格就夠了，更高像素數所需的資料處理能力，只會顯著增加手機的能耗。此外，當照片被分享到社交媒體時，大多數平台會「壓縮圖片」，降低了高像素帶來的優勢。而希望有超高像素的消費者，也不會想要自己的圖片有著AI著墨的痕跡，因此我認為 AI 實際對光學鏡頭的影響並不會太大，還是以市場需求為主。

AI的運算能力可比擬於人類的大腦，而光學鏡頭則相當於眼睛，是AI系統感知外部世界的窗口。人不需要更高的畫素，但在機器人技術中，高質量的光學鏡頭允許機器人進行精確的物體識別、空間導航和複雜的影像處理。隨著AI技術的進步，對光學鏡頭的需求也在持續增長，尤其是在高解析度和低光環境表現上的需求。
光學鏡頭產業的新商機

1. 玉晶光（3406） - 專注於高性能鏡頭生產，玉晶光的產品廣泛應用於手機鏡頭、車用鏡頭、VR鏡頭。儘管其創新和市場領先地位，股價卻未完全反映這些優勢，且今年毛利率、營益率回升，在未來鏡頭應用仍可望持續增加下，目前本益比僅10倍出頭。

2. 亞光（3019） - 今年以特斯拉概念股闖出一片天，毛利率、營益率均大幅成長，且董事長直接喊出公司有機器人鏡頭，使股價維持高檔。

隨著AI技術的演進，影像辨識已成為AI的一個重要分支。光學鏡頭在這一進程中的角色不容忽視。高質量的鏡頭可以提供更清晰的影像，從而提高AI系統的識別精度。這對於從自動駕駛車到機器人，再到其它AI的相關應用都是至關重要的。投資者應考慮這些光學鏡頭股的未來潛力。隨著AI和機器人技術的持續發展，這些都是投資人可以留意的標的。

本文已獲授權，非經同意勿轉載。

關鍵字： 光學鏡頭

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