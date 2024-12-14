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太早賣掉黑馬股！金融專家「少賺28000％」痛喊：損失一棟房

太早賣掉輝達！金融專家少賺28000％　嘆：常見認知偏誤

▲AI龍頭輝達（Nvidia）可以說是個股中的黑馬，股市表現尤為亮眼，一度成為全球市值最高的企業之一。(圖／報系資料照片)

文／CTWANT

今年以來AI龍頭輝達（Nvidia）可以說是個股中的黑馬，股市表現尤為亮眼，一度成為全球市值最高的企業之一。然而金融學專家阿莫斯納德勒（Amos Nadler）近日就透露，他早在2014年前便將輝達股票全部賣出，錯失了高達28000%的投資回報，相當於損失了一棟房。

據《CNBC》報導，金融學專家阿莫斯納德勒（Amos Nadler）在克萊蒙特學院教授「行為財務學」課程，因此他決定親自投資以獲得實務經驗，能更生動地向學生講授。他坦言，當時僅持有少量共同基金和ETF，缺乏真正的「戰爭故事」來討論投資成功與失敗。

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然而納德勒的實驗性投資最終成為了一個痛苦的教訓，他在接受訪問時透露，他曾以低單位數價格買入了輝達（Nvidia）的股票，總值約800到1000美元，而隨著股價快速攀升，他在2014年前賣掉了大部分持股，當時已經取得了可觀的獲利。

雖然當時的決策看似理性，但輝達股票自那以後仍持續飆漲，截至2023年12月11日收盤價為每股139.31美元。而阿莫斯的帳戶顯示，他的原始買入價格僅為每股48美分，意味著他錯失了超過28000%的驚人漲幅，這也讓他感慨的說，「這筆錢足以在某個地方買一棟漂亮的房子」。

納德勒表示，促使他賣出的主要原因是風險厭惡，這是一種常見的認知偏誤，「我害怕股價會暴跌回原點，寧願把利潤變現，也不願冒進一步的風險。」這種心理偏誤不僅限於他個人，許多投資者也會因為害怕失去已獲得的收益而急於出售上漲的股票。他指出，研究顯示，投資者對損失的痛苦通常比對收益的喜悅更為強烈，這可能驅使人們做出情緒化的決定，而非基於基本面的分析。

納德勒建議，投資者應努力將情緒與決策分開，客觀評估持有投資的理由是否仍然充分。他舉例說，如果一家公司具有強大的競爭優勢、穩健的財務狀況且未來成長前景良好，那麼即使股價已大幅上漲，也不應該輕易賣出。他提醒投資者，「要看現實，而不是讓情緒左右行動，否則這可能是損失大量金錢的捷徑。」

儘管納德勒承認，決定何時賣出股票始終是一個困難的抉擇，但他強調這不應該是一個情緒化的過程。像他當年那樣因恐懼而過早賣出輝達股票的經驗，成為他課堂上的重要教材，理性分析應勝過情緒反應，投資成功需要學會控制內心的恐懼與偏見。

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關鍵字： 投資輝達AI股市風險

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